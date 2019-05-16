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 Международные инвесторы считают маловероятным возврат "Приватбанка" Коломойскому

Международные инвесторы считают маловероятной денационализацию "Приватбанка" из-за больших рисков для страны.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Это будет настолько болезненный сигнал (для инвесторов), что вряд ли это случится", – сказал глава регионального представительства IFC в Украине, Молдове и Беларуси Джейсон Пелмар, выступая в ходе конференции.

"Тогда можно будет забыть об международных финансовых институциях в Украине", – подчеркнул он.

С ним согласен и управляющий директор Ice Canyon Андрей Родзянко, который напомнил о том, что суды также принимали решения не в пользу "Приватбанка".

"Денационализация "Приватбанка" маловероятна. Хотя о связях Владимира Зеленского и Игоря Коломойского были разговоры, они не были подтверждены", – сказал Родзянко.

В то же время старший стратег по вопросам суверенного долга на новых рынках Bluebay Asset Management Тимоти Эш спрогнозировал банкротство банка в случае его денационализации, хотя также считает такой сценарий маловозможным.

"Банк станет неплатежеспособным и потребуется рефинансирование", – отметил он.

Ситуация вокруг "Приватбанка" может стать преградой для получения Украиной транша МВФ, полагают инвесторы.

В то же время они сошлись на том, что политика Национального банка Украины вызывает у инвесторов доверие.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127297
 
 
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