 Рада упразднила законодательное определение виски

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №8371 за основу и в целом со второй попытки проголосовали 236 народных депутатов.

"Правительственный законопроект, который мы принимали перед Новым годом, дал новое определение виски – до 45 градусов крепости, а виски оказались больше 50 градусов и все обратились, чтобы мы исключили это определение, потому что оно неправильное", – пояснила перед голосованием глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По словам депутата, поправкой предложено исключить определение "виски" из Налогового кодекса.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Верховная Рада на законодательном уровне определила понятие "виски". Принятыми изменениями в Налоговый кодекс в части регулирования производства и оборота алкогольных напитков было установлено, что "виски – алкогольный напиток, крепостью от 35 до 45% объемных единиц с характерным ароматом, изготовленный по коньячной технологии из выдержанного в обугленных внутри дубовых бочках (емкостях с обугленной дубовой клепкой) зернового дистиллята".

Однако в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) впоследствии раскритиковали определение, указав что такое определение создает дополнительные пробелы в законодательстве и искусственные барьеры для международной торговли, а также противоречит международному законодательству.

В частности, согласно соответствующим Регламентом ЕС, в Европе установлен ​​лишь минимальный предел концентрации спирта в объемном проценте в размере 40% – без верхнего порога. Также там нет упоминаний о коньячной технологии, ведь виски изготавливается путем дистилляции сусла. То есть, международные производители имеют возможность производить продукцию с содержанием спирта более 45%, которая предлагается к запрету в Украине.

По предварительным оценкам компаний-членов ЕВА, из-за вступления в силу указанных изменений в Налоговый кодекс с 1 июля нужно будет изъять и утилизировать более 1000 видов виски. Так, например, только в прошлом году было импортировано 69 тысяч литров виски с содержанием спирта более 45%, что в денежном эквиваленте составляет 170,96 млн грн.

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