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 Товарооборот между Украиной и Латвией за год вырос на 18%

В 2018 году объем торговли товарами и услугами между Украиной и Латвией увеличился на 18,5% и составил $549,7 млн.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с премьер-министром Латвийской Республики Артурсом Кришьянисом Кариньшем в Риге, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Украина настроена на увеличение товарооборота с Латвией, в частности, в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и зоны свободной торговли, которое является компонентом этого документа", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Она напомнила, что, согласно экспортной стратегии Украины на 2017-2021 годы, Латвия определена перспективным рынком для отечественного экспорта (среди стран ЕС). 

Также, по мнению Климпуш-Цинцадзе, потенциал торгово-экономического сотрудничества наших стран значительно больше.

"Есть более 1200 компаний с украинским капиталом, работающих в различных секторах латвийской экономики с более $72 млн инвестиций в основной капитал. Латвия также инвестировала более $40 млн в Украину. Мы хотели бы расширить это сотрудничество", - подчеркнула вице-премьер.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127292
 
 
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