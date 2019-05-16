 Глава "Укрэнерго" указал на противоречия в законодательстве при запуске рынка электроэнергии

Об этом во время круглого стола сказал руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Не были урегулированы разногласия между законом о рынке электрической энергии и другими нормативными актами уровня законов. Один из примеров: закон о рынке электрической энергии прямо указывает, что оператор системы передачи - будущая роль "Укрэнерго" - должен быть собственником системы передач. Без выполнения этого условия мы не можем инициировать процесс сертификации. А такие законы как закон о приватизации, управлении государственным имуществом запрещает любые организации быть собственником системы передачи, мы не можем даже начать этот процесс", - сказал Ковальчук.

По его словам, технически - с точки зрения работы программного обеспечения, договоров, других аспектов - компания будет готова обеспечить свои функции.

"В течение июня мы завершим то, что еще не завершили. Завтра ввести рынок мы не готовы. Мы уверены, что успеем завершить все, что от нас зависит, к 1 июля. Но будет ли корректно работать рынок - я не уверен", - отметил Ковальчук.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram