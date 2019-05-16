[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
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 Регуляторная политика, Транспорт
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 Рада отсрочила ужесточение наказаний для водителей "евроблях"

Верховная Рада отсрочила вступление в действие закона о повышении штрафов для владельцев автомобилей на еврономерах, предусмотрев такую поправку при принятии закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс в связи с принятием закона "Об электронных доверительных услугах".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №8371 за основу и в целом со второй попытки проголосовали 236 народных депутатов.

"Это отсрочка вступления в действие законопроекта №2612. Не через 180 дней, а через 270. Таким образом, 24 августа 2019 года вступит в силу тот штрафной законопроект, который будет накладывать штраф за нарушение таможенного режима, в котором будут находиться автомобили на европейской регистрации", – пояснила перед голосованием глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Как сообщалось, Верховная Рада в ноябре 2017 года приняла закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№2612-VIII).

Документом установлено обязательство граждан ввозить автомобили в режиме транзита только при условии внесения ими денежного залога в размере таможенных платежей.  При этом ввезенные в таких режимах авто запрещено передавать во владение или пользование третьим лицам, или использовать для предпринимательства или получения доходов в Украине. За такое нарушение предусмотрены штрафы в размере до 34 тыс. грн.

Среди прочего, законом увеличены размеры штрафов за нарушение сроков ввоза личных автомобилей в таможенном режиме транзита. Сейчас за превышение срока более чем на 10 суток штраф составляет 8500 гривен, а за нарушение сроков перемещения авто в таможенном режиме временного ввоза – 17 000 гривен.

С 24 мая штраф в таком же размере будет взыматься только за превышение срока от 10 до 20 суток. От 20 до 30 суток он составит 85 000 гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектование транспортных средств) – 170 000 гривен, или их конфискацию по решению суда. При этом отменена норма, которая позволяла нарушать таможенные правила в течение года и привлекаться к ответственности только один раз.

Также вводится автоматизированный обмен информацией между органами доходов и сборов, Государственной пограничной службой и органами Национальной полиции с целью контроля за использованием на территории Украины автомобилей, ввезенных в режиме временного ввоза или транзита.

Расширены основания для остановки автомобиля Национальной полицией: теперь полицейские смогут останавливать авто на иностранных номерах для проверки законности его ввоза.

При этом введен штраф за управление водителем автомобилем, в отношении которого нарушены сроки его временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита, или который передан в управление другому лицу. Первый штраф составит 8500 гривен, а повторный в течение года – 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок один год и с платным изъятием транспортного средства или без такового.

При этом полицейские обязаны сообщать о выявленных нарушениях органам ГФС, которые будут выписывать штраф уже за нарушение таможенных правил.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127287
 
 
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 Топ комментарии
 
закон один для всех...ну, кроме хитрожопых "бляхеров"!
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.....я тоже буду ОТСТРАЧИВАТЬ платежи !!!! тоже буду ХИТРОЖОПЫМ !!! а ули ???!! госчиновники САМИ нас такими ДЕЛАЮТ , увы !!!!
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шо ж тебе болезный, "мешало" оформить бляху последние три(!) месяца? а за три месяца успеешь???
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закон один для всех...ну, кроме хитрожопых "бляхеров"!
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.....я тоже буду ОТСТРАЧИВАТЬ платежи !!!! тоже буду ХИТРОЖОПЫМ !!! а ули ???!! госчиновники САМИ нас такими ДЕЛАЮТ , увы !!!!
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Верно. Депутаны не понимают что таким образом они рушат суть государства. Люди видят что тот кто честно заплатил налоги всегда оказывается в позиции лоха по сравнению с очередными хитрожопыми бляхерами..
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Какая страна,такие и законы, чего требовать от других,если *** ди во власти идут на поводу у *** Херов с улицы.
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Той випадок що мені хочеться подякувати депутатам ВР не вірю що таке напишу
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шо ж тебе болезный, "мешало" оформить бляху последние три(!) месяца? а за три месяца успеешь???
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Понятно. Тем кто десятилетиями не платил за квартиру списали все долги кроме последних трех лет (срок исковой давности) и на те еще и оформили отсрочку, тем ФОП кто не платил ЕСВ тоже спишут долги, бляхерам клавшим йух на всех и на налоги тоже очередная отсрочка. Лох в этом государстве только тот, кто платит налоги и долги. Берите на заметку, дорогие сограждане..
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Отчасти,небляхеры воооооют.У нас людей - честно заработавших на машину стоимостью скажем,500 тыс.грн гораааздо меньше тех,у кого такие доргие тачки имеются ...Выводы сами делайте.
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ахаха..кінець епохи соєвих марадерав..Хай син зе податки платить..
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до 24 августа ни Южаниной ни тети Гроси уже не будет ахахахаха
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БизнесЦензорНовостиРегуляторная политикаРада отсрочила ужесточение наказаний для водителей "евроблях"
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