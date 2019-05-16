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 Рада провалила закон об отмене запрета на работу частных космических компаний

Верховная Рада отклонила законопроект "о внесении изменений в некоторые законы относительно содействия развитию космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №9219 в первом чтении проголосовало меньше минимально необходимого количества в 226 депутатов.

Предложения направить проект документа на повторное рассмотрение и на доработку также не набрали необходимого количества голосов.

"Решение не принято, закон отклонен", – констатировал спикер парламента Андрей Парубий.

Как отмечают авторы законопроекта, действующая редакция закона "О предпринимательстве" предусматривает, что деятельность, связанную с испытанием, производством и эксплуатацией ракет-носителей, в том числе с их космическими запусками с любой целью, может осуществляться только государственными предприятиями и организациями.

Законопроектом предлагалось отменить эти ограничения и предоставить право заниматься указанной деятельностью негосударственным субъектам предпринимательской деятельности, что позволит создать новые рабочие места и будет способствовать развитию производства новых образцов ракет-носителей.

Также документом предусматривалось исключить из перечня видов, подлежащих лицензированию, деятельности в сфере космоса.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127277
 
 
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