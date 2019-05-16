 Гройсман потребовал завершить разделение "Нафтогаза" по предложенной Кабмином модели

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время заседания Координационного совета по вопросам проведения реформ в топливно-энергетическом комплексе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам премьера, выбранная в 2016 году модель анбандлинга учитывает все требования международных партнеров Украины и не требует ни внесения изменений в законодательство, ни каких-либо других действий, которые могут так или иначе задержать процесс разделения "Нафтогаза".

Гройсман добавил, что эффективный анбандлинг станет залогом формирования независимого и сертифицированного по европейским требованиям оператора украинской газотранспортной системы. Существование и работа такого оператора позволит усилить позиции и роль Украины в переговорном процессе с Российской Федерацией о продлении транзиту и хранению украинской газотранспортной системы с 2020 года.

"Одна из задач, которую я поставил перед руководством НАК "Нафтогаз Украины" в июле 2016 года, а впоследствии и наблюдательным советом компании – полноценно реализовать принятые решения по анбандлингу, которые дают возможность получить сертифицированного оператора ГТС с полным выполнением обязательств по Третьему энергопакету. В силу разных обстоятельств могу констатировать, что работа НАК "Нафтогаз Украины" по этому вопросу не претерпела успеха. Много было разговоров и вопросов, но решений, которые были бы приняты в рамках выполнения задач правительства, "Нафтогаз Украины" так и не одобрил", – заявил Гройсман.

"Модель анбандлинга OU – наиболее приемлемая и единственная, которая может быть реализована до конца 2019 года. Сегодня уже май. С июля 2016 года "Нафтогаз Украины" потерял много времени по достижению (поставленных тогда) целей", – подчеркнул премьер.

По мнению главы правительства, сегодня не существует никаких преград, прежде всего юридического характера, которые могли бы задерживать анбандлинг "Нафтогаза Украины" по определенной модели.

Гройсман отметил, что с этой позицией согласились участники Координационного совета - чиновники, представители директората Европейской Комиссии, Всемирного банка, главы представительств международных финансовых организаций.

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Как сообщалось, выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года. При этом у представителей правительства и руководства "Нафтогаза" разные взгляды на процесс анбандлинга.

"Нафтогаз" планирует провести анбандлинг по модели ISO (Independent System Operator). В НАК настаивают, что такая можель которая обеспечивает защиту интересов Украины в рамках арбитража против "Газпрома" на $12 млрд. ISO в отличие от модели OU (Ownership unbundling) не требует приватизации ГТС Украины.

По мнению "Нафтогаза", для активизации процесса анбандлинга и передачи газотранспортной системы в управление независимому оператору Верховная Рада должна принять во втором чтении законопроект "О концессии".

Согласно закону "О рынке природного газа", предусмотрено две модели отделения оператора ГТС – модель OU (full ownership unbundling) и ISO (Independent System Operator).

Напомним, В начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС "Магистральные газопроводы Украины". В то же время менеджмент национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" создал в структуре действующей госкомпании "Укртрансгаз" новый филиал - "Оператор ГТС Украины".

Первоначально модель и сроки анбандлинга НАК предполагали передачу газотранспортных активов в управление МГУ на протяжении 30 дней после принятия решения Стокгольмским арбитражем. В то же время арбитраж не утвердил возможность перевода транзитного контракта с "Газпромом" на другого оператора.

По мнению главы НАК Андрея Коболева, с учетом решения Стокгольмского арбитража, согласно которому "Нафтогаз" в ближайшие два года будет получать деньги от транзита через ГТС Украины 110 млрд кубометров российского газа вне зависимости от фактических объемов транспортировки, ранее принятая модель анбандлинга должна быть скорректирована.

Возникшую коллизию с анбандлингом НАК должен разрешить Координационный совет по реформам в ТЭК.

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