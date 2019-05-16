 Ритейлеры одежды отказываются от кашемира из-за ущерба для окружающей среды

Об этом сообщает агентство Dow Jones, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Для производства кашемира используется шерсть кашемировых коз, поголовье которых существенно возросло на территории Китая и Монголии, поставляющих на рынок 90% волокна.

Кашемир, который некогда был в дефиците, стал достаточно дешевым для компаний сегмента масс-маркет, что позволило им получить многомиллиардную выручку, но обернулось последствиями для окружающей среды.

Миллионы животных пасутся в степной местности на границе Монголии и Китая, поедая траву. По словам монгольских властей, это уже привело к деградации 60% пастбищ, при этом большие участки земли превратились в пустыню.

Сложившаяся ситуация подталкивает производителей одежды принимать меры. Шведская Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, сообщила, что постепенно исключит кашемировые вещи из своих коллекций к 2020 году. Kering SA, холдинговая компания Gucci, поддерживает проект, цель которого - побудить монгольских скотоводов пасти скот, не нанося при этом ущерб окружающей среде. Stella McCartney и Patagonia отказались от шерсти кашемировых коз, заменив ее на неиспользованные обрезки кашемира.

"Мы надеемся, что в дальнейшем получение кашемира будет менее вредным для окружающей среды, и хотим внести вклад в создание более прозрачной и ответственной отрасли", - говорится в заявлении H&M.

С ростом производства кашемира его влияние на окружающую среду стало привлекать внимание властей и природоохранных организаций. Компании отрасли стали более остро реагировать на обвинения в том, что цепи поставок наносят ущерб окружающей среде или вред животным, и принимать более активные меры.

Руководство H&M приняло решение отказаться от кашемировых изделий после того, как организация зоозащитников PETA проинформировала компанию о расследовании, проведенном на бойнях и заводах в Китае и Монголии, которое позволило заключить, что с животными обращаются жестоко.

Сложная структура цепи поставок при производстве кашемира усложняет возможность для брендов понять, придерживаются ли поставщики, у которых они закупают волокно, стандартов охраны окружающей среды и защиты животных. Еще сложнее компаниям получить представление о цепях поставок, идущих через регион Внутренняя Монголия, входящий в состав Китая, из-за ограничений в отношении иностранного бизнеса на территории страны.

Увеличение численности коз привело к росту экспорта кашемирового волокна в Европу и готовой продукции - преимущественно из Италии - в другие страны мира. Экспорт кашемировых изделий в Италии достиг 305 млн евро ($342,5 млн) в 2018 году по сравнению с 171 млн евро в 2008 году, составив 4% от общего объема экспорта итальянской одежды.

Несмотря на программы по сохранению пастбищ, их истощение за последние несколько лет существенно возросло. Монгольские власти сообщили, что по состоянию на 2016 год, 23% почв деградировали либо в значительной степени, либо полностью. В 2014 году этот показатель составлял 13%.

Решением проблемы может стать сокращение численности скота, считает представитель посольства Швейцарии в Монголии Габриэла Спирли, которая совместно с правительством страны разрабатывает меры для борьбы с чрезмерным выпасом скота.

"Надо улучшать качество, а не количество, - считает Спирли. - Вам не нужно столько животных, сколько есть сейчас".

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