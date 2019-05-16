 Япония предоставит Украине $2,8 миллиона на поддержку уязвимых слоев населения

Об этом сообщил посол Японии в Украине Такаши Кураи на пресс-конференции в Киеве 16 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Правительство Японии приняло решение предоставить наш очередной транш помощи людям, которые проживают на востоке Украины", - сказал Такаши Кураи.

По его словам, данный транш составит $2,82 млн.

В частности, средства пойдут на удовлетворение гуманитарных потребностей, поддержку уязвимых слоев населения, восстановление восточных областей Украины и закупку медицинского оборудования для госпиталя Министерства обороны.

Помощь будет оказываться в рамках четырех проектов, которые внедряются агентствами системы ООН в Украине, в частности Программой развития ООН (ПРООН), Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС).

Так, поддержка Японией программы ПРООН предусматривает финансирование $0,54 млн, на социальное и экономическое восстановление на востоке Украины, УВКБ ООН - $0,84 млн на ремонт приютов, распространение средств личной защиты лицам, которые пострадали в результате конфликта, ЮНИСЕФ - $0,38 млн на усиление стойкости молодежи и содействие социальной стабильности общин, и ЮНОПС - $1,09 млн на закупку медицинского оборудования для госпиталей Минобороны.

Отмечается, что с 2014 года Япония предоставила Украине $1,87 млрд грантов и кредитов.

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