 Международная финансовая корпорация впервые выпустила облигации в гривне

Об этом сообщил глава представительства IFC в Украине, Молдове и Беларуси Джейсон Пелмар, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В понедельник (13 мая) осуществили первый выпуск облигаций в гривне", – сообщил Пелмар.

По словам глава представительства IFC, такое размещение подтверждает наличие интереса к гривневым инструментам на рынке, особенно, когда эмитент имеет рейтинг "AAA".

В представительстве IFC уточнили, что дебютный выпуск облигаций будет погашен в 2020 году.

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Как сообщалось, в августе 2017 года, ЕБРР впервые выпустил годовые облигации на $10 млн, выплаты по которым привязаны к средневзвешенному курсу гривни на межбанковском валютном рынке. Срок обращения ценных бумаг – до 2 августа 2018 года. Процентный доход начисляется и выплачивается вместе с погашением по ставке 9,5% годовых.

В ноябре того же года ЕБРР выпустил дисконтные облигации на 250 млн грн. Осенью 2017 года облигации в гривне выпустил таже Международный банк реконструкции и развития.

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