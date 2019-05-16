 "Укрпошта" начала отправку почты через четыре аэропорта Украины

Об этом говорится в сообщении "Укрпошты", передает БизнесЦензор.

Как отмечают в "Укрпоште", именно эти аэропорты, после аэропорта "Борисполь" (61%), являются крупнейшими по пассажиропотоку в Украине: "Киев" (Жуляны) (14%), "Львов" (8%), "Одесса" (7%).

Реализация проекта длилась почти полгода, для его запуска компания изменила модель сбора и сортировки почты в системе "Укрпошты"; отработала новые технологические процессы с региональными таможнями, подписала договоры с аэропортами, провела новые тендеры с авиалиниями.

"В 2018 году импортно-экспортные операции "Укрпошты" уже составляли около 11,6% всего авиационного почтово-грузового трафика аэропортов страны, а с учетом транзитных операций – 13,9%. "Укрпошта" хотела бы еще больше наращивать свои логистические мощности. Отныне вместо одного аэропорта обслуживать экспортные отправки будут четыре. Это позволит улучшить качество доставки, сократить сроки поступления отправлений и минимизировать риски задержек во время пиковых нагрузок, например, рождественских праздников. Региональные аэропорты получат новые дополнительные возможности для расширения бизнеса, увеличения количества рейсов", – отметил первый заместитель генерального директора по операционной деятельности Александр Перцовский.

Аэропорт "Борисполь" остается ключевым аэропортом в работе Укрпочты, он предоставляет возможность ежедневно обеспечивать от 32 до 47 рейсов с экспортными отправлениями. Поэтому параллельно с запуском новых точек вылета на операционном объекте "Укрпошты" в "Борисполе" стартовали строительные работы по расширению пропускной способности, а на Киевском таможенном посту ММПО (место международного почтового обмена) запланировано резонирование и расширения площадей таможенной зоны.

За 2018 год "Укрпошта" закрепила позиции лидера рынка в международной доставке, обработав 34,4 млн международных отправлений.

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