 "Нафтогаз" через суд лишил Гройсмана права увольнять главу компании

Соответствующее решение принято по ходатайству Всеукраинского отраслевого объединения "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли", которое преимущественно объединяет входящие в "Нафтогаз" компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на обнародованную Экономической правдой копию решения суда.

В своем иске объединение требует отменить постановление Кабмина №226, а в качестве обеспечительной меры – запретить Кабмину выполнять его в части предоставления акционеру права принимать кадровые решения в "Нафтогазе" без представления набсовета.

По итогам рассмотрения ходатайства суд решил удовлетворить его частично и приостановить действие постановления Кабмина №226 в части утверждения подпункта 22 пункта 47 Устава акционерного общества "НАК "Нафтогаз Украины" (согласно которому к исключительной компетенции общего собрания относится избрание и прекращение полномочий председателя и члена правления), а также в части утверждения подпункта 23 пункта 47 Устава АК (согласно которому к исключительной компетенции общего собрания относится принятие решения об отстранении председателя или члена правления от осуществления полномочий и избрании лица, которое будет временно осуществлять полномочия председателя правления до вступления решения по данному делу в законную силу).

Как сообщалось, постанволением №226 от 6 марта Кабинет министров внес изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины",наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение главы и членов правления без представления наблюдательного совета.

Согласно обновленному уставу, глава правления компании избирается общим собранием акционеров. Количественный и персональный состав правления, а также сроки его полномочий также устанавливает акционер.

При этом ранее в уставе "Нафтогаза" содержалась норма, что правление компании, в том числе его председатель, избирался общим собранием акционеров на основании представления наблюдательного совета.

Кабмин также отдельно прописал в документе, что день окончания срока действия контрактов с членами и главой правления является днем их увольнения.

При этом в компетенции набсовета остается утверждение условий контрактов, заключаемых с председателем и членами правления, установление размера их вознаграждения.

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