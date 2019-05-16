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 Энергетика, Корпоративные отношения
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Все про:Кабмин (3109) Нафтогаз (1684) Гройсман (1612)

 "Нафтогаз" через суд лишил Гройсмана права увольнять главу компании

Окружной административный суд Киева приостановил действие постановления Кабинета министров №226 от 6 марта, которым внесены изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее решение принято по ходатайству Всеукраинского отраслевого объединения "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли", которое преимущественно объединяет входящие в "Нафтогаз" компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на обнародованную Экономической правдой копию решения суда.

В своем иске объединение требует отменить постановление Кабмина №226, а в качестве обеспечительной меры – запретить Кабмину выполнять его в части предоставления акционеру права принимать кадровые решения в "Нафтогазе" без представления набсовета.

По итогам рассмотрения ходатайства суд решил удовлетворить его частично и приостановить действие постановления Кабмина №226 в части утверждения подпункта 22 пункта 47 Устава акционерного общества "НАК "Нафтогаз Украины" (согласно которому к исключительной компетенции общего собрания относится избрание и прекращение полномочий председателя и члена правления), а также в части утверждения подпункта 23 пункта 47 Устава АК (согласно которому к исключительной компетенции общего собрания относится принятие решения об отстранении председателя или члена правления от осуществления полномочий и избрании лица, которое будет временно осуществлять полномочия председателя правления до вступления решения по данному делу в законную силу).

Как сообщалось, постанволением №226 от 6 марта Кабинет министров внес изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины",наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение главы и членов правления без представления наблюдательного совета.

Согласно обновленному уставу, глава правления компании избирается общим собранием акционеров. Количественный и персональный состав правления, а также сроки его полномочий также устанавливает акционер.

При этом ранее в уставе "Нафтогаза" содержалась норма, что правление компании, в том числе его председатель, избирался общим собранием акционеров на основании представления наблюдательного совета.

Кабмин также отдельно прописал в документе, что день окончания срока действия контрактов с членами и главой правления является днем их увольнения.

При этом в компетенции набсовета остается утверждение условий контрактов, заключаемых с председателем и членами правления, установление размера их вознаграждения.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127245
 
 
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 Топ комментарии
 
"Федерация работодателей нефтегазовой отрасли"
Охренеть! Компания государственная, а "работодателями" является какая то шарашка!
То "премии" по восемь лимонов в лондонах выписывают, то "работодатели" государственной компании в бердычевах сидят... Какой хренью наз завтра порадуют! "Нафтогаз" через суд лишил Гройсмана права увольнять главу компании - Цензор.НЕТ 8938
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Шапито реформ продолжается,скоро значит Петрушка орден даст и маме тоже.А то пожизненно на посту и без медальки.
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Первым главой Нафтогаза был Игорь Бакай ,под крышеванием президента Кучмы ,с тех пор корупционная прокладка Нафтогаз переходит из рук в руки и через эту структуру грабят Украинский Народ .Нафтогаз нужно оставить с юридическим отделом для борьбы с москвой .Всех бывших руководителей Нафтогаза нужно арестовать
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Шапито реформ продолжается,скоро значит Петрушка орден даст и маме тоже.А то пожизненно на посту и без медальки.
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"Федерация работодателей нефтегазовой отрасли"
Охренеть! Компания государственная, а "работодателями" является какая то шарашка!
То "премии" по восемь лимонов в лондонах выписывают, то "работодатели" государственной компании в бердычевах сидят... Какой хренью наз завтра порадуют! "Нафтогаз" через суд лишил Гройсмана права увольнять главу компании - Цензор.НЕТ 8938
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Та конечно Коболев с нафтогазом зарабатывает больше чем Гройсман с кабмином :D. А суды ведь это весы . Вот почему "бабло перемогає зло"
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так кто командует нафтогазом и страной? кому выгодна глобальная нищета населения?
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Первым главой Нафтогаза был Игорь Бакай ,под крышеванием президента Кучмы ,с тех пор корупционная прокладка Нафтогаз переходит из рук в руки и через эту структуру грабят Украинский Народ .Нафтогаз нужно оставить с юридическим отделом для борьбы с москвой .Всех бывших руководителей Нафтогаза нужно арестовать
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Грося хочет всем рулить лично, а его пыл нужно слегка остудить.....
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Ну з однієї сторони,ми знаємо як рулить труссельман,а з другої,що це за державне підприємство директора якого призначає невідомий зброд хапуг????
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Соответствующее решение принято по ходатайству Всеукраинского отраслевого объединения "Федерация работодателей нефтегазовой отраслиИсточник:https://biz.censor.net.ua/n3127245

Переведу на просту мову:рішення прийнято по ходатайству лимона баксів,плюс ще якісь дрібнички типу відпочинку на багамах....
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Я чет не понял. У нас в Украине руководит не совмин, а судейская мафия?
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Именно так.
Кстати этот охеревший окружной административный суд президент имеет право распустить,так что следим за действиями Зеленского.
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Ну, вот и все. Теперь выколупать оттуда этого жлоба с американской мамой становится невозможно. Акционером является государство. Интересы акционера представляет Фонд держмайна. Если этот жлоб с американской мамой откатывает в Фонд держмайна, то они его никогда не сместят. Даже если этот жлоб с американской мамой в 10 раз поднимет цену на газ, ему ничего не грозит.
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БизнесЦензорНовостиЭнергетика"Нафтогаз" через суд лишил Гройсмана права увольнять главу компании
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