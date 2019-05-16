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 Пенсионный фонд планирует сократить количество отделений в 10 раз

Пенсионный фонд Украины планирует сократить количество своих отделений по стране с 600 до 55.

Об этом заявил во время круглого стола в профильном парламентском комитете председатель правления ПФУ Евгений Капинус, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Это означает, что у нас останутся главные управления на уровне областей, и эти управления будут заниматься всем спектром вопросов, которые будут на повестке дня Пенсионного фонда", - сказал Капинус.

Также он добавил, что пока не планируется менять структуру отделений фонда в Луганской и Донецкой областях: они будут работать в прежнем режиме.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127244
 
 
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