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 Украина подписала договор об отмене виз с Содружеством Доминики на Карибах

15 мая 2019 года было подписано Соглашение между правительствами Украины и Содружества Доминики об отмене визовых требований.

Об говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Соглашение от имени правительства Украины подписала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко, от имени правительства Содружества Доминики – временный поверенный в делах Содружества Доминики в Великобритании Джанет Чарльз.

Положениями указанного соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Содружества Доминики, которые пользуются действительными паспортами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

О дате вступления соглашения в силу будет сообщено дополнительно.

Содружество Доминики – остров на границе Карибского моря и Атлантического океана, между Гваделупой и Мартиникой, с населением около 72 тыс. жителей.

3 ноября 1978 года Великобритания официально предоставила полную независимость Содружества Доминики.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127243
 
   
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