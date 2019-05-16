 Активисты заблокировали строительство продолжения "Северного потока-2" в Германии

Об этом сообщила представитель полиции города Нойбранденбург Николь Бухфинк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"В настоящий момент три активиста находятся на территории стройки, а пять – непосредственно в трубе. Длина трубы – 1,5 километра, как далеко они забрались – мы не знаем, но рабочие уже удалили сварку, чтобы у людей был кислород", – сказала Бухфинк.

Активисты утром распространили заявление, в котором сообщили, что планируют забраться в трубу на стройке под населенным пунктом Врангельсбург, чтобы "затянуть ее строительство и привлечь внимание к вреду, который разработка природного газа наносит окружающей среде".

При этом в 7 утра местного времени один из активистов дополнительно позвонил в полицию, чтобы сообщить об акции.

По словам представителя полиции, ситуация находится под контролем, хотя полиция сформировала группу для срочных переговоров.

Бухфинк подчеркнула, что молодым людям не грозят аресты потому, что акция подпадает под конституционное право свободы собраний.

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Eugal – это Европейский соединительный газопровод, который должен пройти по восточной территории Германии до границы с Чехией, строительство Eugal также планируется завершить к концу года.

Планируется, что через Eugal газ из строящегося газопровода Nord Stream-2 ("Северный поток-2"_ пойдет по трубам в Европу. Диаметр трубы, по которой пойдет газ, составляет 1,15 метра.

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