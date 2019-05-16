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 Starbucks ввела оплату криптовалютой

Компания Starbucks начала принимать к оплате криптовалюту в своей сети кофеен в США.

Об этом сообщает Independent, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

Отмечается, что это стало возможно благодаря приложению Spedn,с помощью которого заказы можно оплатить биткойнами. Разработчики приложения уверяют, что оно защищено от мошенничества при расчетах, а также помогает сократить операционные расходы.

В партнерстве с этой платежной системой крупные американские торговые сети, включая не только Starbucks, но Whole Foods Market и Nordstrom, принимают платежи в криптовалюте, привязанной к доллару США, то есть в форме биткойна, эфириума, bitcoin cash или Gemini dollar.

Форма оплаты похожа на существующие платежные системы Apple Pay и Google Pay. Приложение Spedn генерирует одноразовый QR-код на экране телефона, который необходимо приложить к сканеру на кассе.

Предполагается, что к концу 2019 года около 100 магазинов на территории США будут принимать криптовалюту через приложение Spedn.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127234
 
 
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