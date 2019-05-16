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 "Приватбанк" не ощущает влияния решений судов в пользу Коломойского, – финансовый директор

Последние решения судов по "Приватбанку" не оказывают значительного влияния на работу финучреждения.

Об этом сообщила финансовый директор банка Анна Самарина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас банк ничего не ощущает, все нормализовалось и вернулись средства, которые клиенты снимали в банкоматах 18-19 апреля, когда мы наблюдали пиковый объем снятия до 3 млрд грн в день, как на новогодние праздники. Тем не менее, если продолжать такие объявления, то да, будут аналогичные реакции", – сказала Самарина.

При этом финдиректор подчеркнула, что "Приватбанк" является системным банком и "любое индивидуальное действие по отношению к "Приватбанку" извне может сказаться на всей банковской системе".

Самарина также сообщила, что после судебных решений по "Приватбанку" финучреждение было вынуждено перестать быть донором на межбанке.

"Мы в нормальной ситуации, скорее всего, являемся донором на межбанке. У нас были небольшие лимиты, это исключительно управление ликвидностью. До недавнего времени мы больше размещали, чем привлекали средств на межбанке", – пояснила финдиректор банка.

В то же время, по словам Самариной, сегодня его обязательства на 95% покрываются ликвидными активами, и банк без проблем справляется с колебаниями ресурсной базы.

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Как сообщалось, 13 мая Шестой апелляционный административный суд подтвердил решение суда первой инстанции, которым по иску бывшего акционера "Приватбанка" кипрской компании Triantal Investments Ltd было отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в "Приватбанке", итоги которой стали основанием для признания банка неплатежеспособным и дальнейшей национализации.

Ранее владельцами Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd являлись Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доля Боголюбова и Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, Мартынова – 0,2%.

Напомним, 18 апреля, Окружной административный суд города Киева в полном объеме удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал противоправными решения Национального банка, Кабинета министров, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

В свою очередь НБУ и Минфин заявили о несогласии с таким решением суда и о планах подать апелляцию.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Познее экс-владельцы банка заявили, что считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127233
 
 
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