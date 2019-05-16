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 Корпоративные отношения
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Все про:Укрпочта (319) Смелянский (49)

 "Укрпошта" планирует сократить количество сортировочных центров в 5 раз, – Смелянский

"Укрпоште" нужно заменить 35 сортировочных центров на 7-8 автоматизированных.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава "Укрпошты" Игорь Смелянский, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Мы на сегодняшний день заканчиваем разработку новой логистической структуры "Укрпошты". На сегодня у нас 35 сортировочных центров, полностью ручных, неавтоматизированных. Скорее всего, нужно будет создать 7 или 8 новых автоматизированных центров", – сказал Смелянский.

Более подробно о проекте с полными просчетами стоимости и локаций этих сортировочных центров в "Укрпоште" смогут рассказать уже в июле.

Смелянский также уточнил, что сейчас строительство нового терминала во Львове заморожено из-за финансовой ситуации в компании.

"Если решим все проблемы, то, безусловно, сразу разморозим эту стройку, вторым будет Киевский терминал", – резюмировал Смелянский.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127230
 
 
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения"Укрпошта" планирует сократить количество сортировочных центров в 5 раз, – Смелянский
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