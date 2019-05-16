 Иностранцы увеличили вложения в гривневые облигации до рекордных 40 миллиардов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 1,33 млрд грн (на 0,17%) – до 770,7 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц – сократился на 0,28 млрд грн (на 1,12%), до 24,81 млрд грн, физлиц увеличился – на 0,11 млрд грн (на 1,24%), до 8,94 млрд грн.

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Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 14 мая, привлекло 3,96 млрд грн (в эквиваленте), по сравнению с 10,91 млрд грн неделей ранее.

В частности, Минфин 14 мая разместил гривневые облигации на 2,5 млрд грн и валютные на $57,5 млн.

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