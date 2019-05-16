 Страховщики насчитали 9 тысяч аварий по вине водителей "евроблях"

Об этом сообщила начальник департамента информационного обеспечения, анализа и методологии страхования Моторно-транспортного страхового бюро (МТСБУ) Елена Машаро, выступая на конференции в рамках Недели безопасности дорожного движения, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Машаро, наибольшее количество ДТП с участием иностранных транспортных средств на территории Украины совершили водители автомобилей с польской, литовской и болгарской регистрацией.

В целом, по данным МТСБУ, в прошлом году было заключено почти 409 тыс. договоров обязательного страхования по обеспечению ответственности иностранных транспортных средств на территории страны.

При этом в течение 2018 года из общего объема происшедших с такими автомобилями ДТП более 6,8 тыс. страховых случаев на сумму около 100 млн грн урегулированы по договорам внутреннего страхования, около 1 тыс. на сумму более 45 млн грн – по договорам международного страхования иностранных страховщиков.

Почти в 700 случаях иностранные авто не имело страхового обеспечения, выплаты потерпевшим, имевших действующие полисы обязательного страхования, были осуществлены за счет средств централизованного Фонда защиты потерпевших МТСБУ. Общая сумма таких выплат составила более 20 млн грн. После выплат по данному фонду Бюро ведет работу по взысканию сумм возмещения из виновников ДТП в порядке регресса.

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По статистике МТСБУ, украинские автовладельцы в 2018 году заключили 7,55 млн договоров международного страхования "Зеленая карта" и совершили более 3,5 тыс. ДТП за пределами страны. Размер нанесенного ущерба составил около 10,5 млн евро.

Наибольшее количество ДТП по украинской "Зеленой карте" произошло в Польше (28,4%), РФ (21,7%), Германии (9,7%).

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