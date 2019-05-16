[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.17 29.2
 Транспорт
  429  0
Все про:Афины (3) Львов (401) авиасообщение (1178)

 Украинская авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы из Львова в Афины

Украинская авиакомпания "Джоника" открыла продажи на прямые рейсы Львов-Афины, которые будут выполняться на сезонной основе.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Цена билетов в обе стороны начинается от 129 евро. В стоимость включена перевозка ручной клади до 7 кг и багажа до 25 кг. В системах бронирования рейсы могут отображаются с логотипом Flex Flight или Kam Air.

Расписание предусматривает полеты один раз в неделю по воскресеньям в период с 21 июля по 15 сентября 2019 года. Вылеты из Афин в 13:00, из Львова - в 16:30. Время в пути составит 2 часа 30 минут. На линии заявлен самолет Boeing 737-400.

Как отмечается, рейсы будет выполнять в режиме эстафеты воздушное судно, задействованное в рейсах Аэропорт "Киев"-Афины. Таким образом, изначально самолет будет вылетать из Киева в Афины, далее совершать сегменты Афины-Львов и Львов-Афины, после чего возвращаться во Киев.

Расписание рейсов по воскресеньям:

  • Киев-Афины (JNK 141): 09:30 → 12:00
  • Афины-Львов (JNK 144): 13:00 → 15:30
  • Львов-Афины (JNK 143): 16:30 → 19:00
  • Афины-Киев (JNK 142): 20:00 → 22:40

Согласно данным государственного реестра гражданских воздушных судов по состоянию на 15 мая 2019 года, флот "Джоники" состоит из одного Boeing 737-300 1999 года выпуска и двух Boeing 737-400 1994 годов выпуска.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127222
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспортУкраинская авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы из Львова в Афины
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Зеленский инаугурация Кабмин Коломойский Нафтогаз Порошенко Россия США
 
 
 
 
 
 вверх