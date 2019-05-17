 Итоги недели: Замедление ВВП, пошлины на товары из РФ и возвращение Коломойского

ВЛАСТЬ

Рада назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая

Верховная Рада проголосовала за постановление о принятии присяги новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским 20 мая. В связи с будущим вступлением в должность нового президента уже подали в отставку глава МИД и секретарь СНБО.

В то же время фракция "Народный фронт" объявила о выходе из состава коалиции, чтобы не допустить досрочных выборов в Верховную Раду.

Украина ввела специальную пошлину на все российские товары

Кабинет министров ввел запрет на ввоз в Украину из РФ цемента, фанеры и их аналогов, а также принял решение о введении специальной пошлины на все товары из Российской Федерации, кроме угля, бензина, фармацевтической продукции и газа.

Рада отсрочила ужесточение наказаний для водителей "евроблях"

Верховная Рада отсрочила вступление в действие закона о повышении штрафов для владельцев автомобилей на еврономерах до 24 августа.

Порошенко подписал указ о запуске 5G в 2020 году

Президент Петр Порошенко подписал указ о запуске связи пятого поколения в Украине в 2020 году.

Минюст зарегистрировал новую Налоговую службу и начало ликвидации ГФС

Государственная налоговая служба получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре, а Государственная фискальная служба перешла в режим прекращения.

В свою очередь Кабмин создал комиссию по реорганизации ГФС под руководством ее нынешнего руководителя Александра Власова и уволил двух исполняющих обязанности заместителей главы ГФС Виктора Кривицкого и Евгения Бамбизова.

Конституционный Суд сменил главу

Судьи Конституционного суда большинством голосов проголосовали за увольнение Станислава Шевчука с должности председателя суда, а затем и с должности судьи КС. Новой главой КСУ избрана Наталья Шаптала.

Гройсман объявил о планах монетизировать все существующие льготы

Правительство планирует постепенно монетизировать все существующие льготы по примеру монетизации коммунальных субсидий, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По мнению главы правительства, процент неплатежей за коммунальные услуги среди получателей монетизированной субсидии в марте-апреле не является критическим.

ФИНАНСЫ

Международная финансовая корпорация впервые выпустила облигации в гривне

Международная финансовая корпорация (IFC), член группы Всемирного банка, осуществила дебютный выпуск облигаций, деноминироанных в гривне, под 15,75% годовых для поддержки своих операций в Украине.

Украина погасила еврооблигации под гарантии США на $1 миллиард

Минфин погасил первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США на $1 млрд. Выпуск евробондов был осуществлен в 2014 году с процентной ставкой 1,844% в год.

Украина не смогла использовать 8 миллиардов евро помощи от ЕС

Около 8 млрд евро помощи, которые были выделены ЕС, не использованы Украиной, заявил глава представительства Европейского Союза Хьюг Мингарелли.

Нацбанк отменил граничные сроки расчетов по ряду экспортно-импортных операций

Предельные сроки расчетов по внешнеэкономическим операциям (на сегодня - 365 дней) теперь не будут распространяться на импорт товаров по гособоронзаказу, лекарственных средств; товаров для производства космической и авитехники; экспорт работ, услуг (кроме транспортных и страховых услуг и работ) и прав интеллектуальной собственности.

Количество миллионеров в Украине превысило 5 100 человек

В ходе декларационной кампании количество граждан, которые задекларировали доходы в сумме более 1 млн грн, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 27% и составляет 5 143 человека. В целом гражданами задекларирован общий доход в сумме 83,6 млрд грн, что на 45% больше, чем в прошлом году.

"Укрэксимбанк" выплатил $460 миллионов по евробондам

Государственный "Укрэксимбанк" в апреле погасил еврооблигации на сумму $460 млн. Непогашенная часть еврооблигаций "Укрэксимбанка" в обращении с конечным сроком погашения 27 апреля 2022 года сократилась до $375 млн, в октябре "Укрэксимбанк" должен осуществить частичное погашение бумаг еще на $128 млн.

МАКРОЭКОНОМИКА

Рост ВВП замедлился в первом квартале до 2,2%

По оперативным данным Госстата, рост валового внутреннего продукта Украины в первом квартале 2019 года замедлился до 2,2% с 3,4% в четвертом квартале 2018 года.

Дефицит внешней торговли в первом квартале вырос в 1,8 раза

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами и услугами в первом квартале 2019 года составило $390,5 млн, по сравнению с дефицитом в $222,6 млн за аналогичный период прошлого года. Так, в первом квартале экспорт вырос на 8,3% – до $14,73 млрд, а импорт – на 9,4%, до $15,12 млрд.

ЭНЕРГЕТИКА

Транзит российской нефти через Украину вновь приостановлен

"Укртранснафта" приостановила транзит российской нефти в Европу с 17 по 20 мая из-за проведения европейскими компаниями работ по вытеснению грязной российской нефти из трубопроводов. Компания возобновила транзит российской нефти 11 мая.

АО "Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

"Нафтогаз" через суд лишил Гройсмана права увольнять главу компании

Окружной административный суд Киева приостановил действие постановления Кабмина №226 от 6 марта в части предоставления акционеру права принимать кадровые решения в "Нафтогазе" без представления набсовета.

Нацкомиссия по тарифам назначила проверку 14 облгазов Фирташа из-за доначислений в платежках

НКРЭКУ проведет проверку выполнения 14 облгазами предписаний по устранению нарушений законодательства в части прекращения начислений бытовым потребителям за приведение объема потребленного газа к стандартным условиям, а также перерасчета осуществленных начислений с октября 2018 года.

Цены на газ для населения в июне вырастут на 5%

НАК "Нафтогаз Украины" повысил цену на природный газ для населения на 4,6% или на 380 гривен до 8 627 грн за тысячу кубометров (с НДС) на июнь. Проектом документа предполагается на июнь увеличить цену на газ на 4,6% или на 380 грн – до 8 627 грн за тыс. куб м. В то же время "Нафтогаз" подтвердил снижение цен на газ для населения на май.

КОРПОРАЦИИ

Апелляционный суд встал на сторону Коломойского в деле о национализации "Приватбанка"

Шестой апелляционный административный суд подтвердил решение суда первой инстанции, которым по иску бывшего акционера "Приватбанка" было отменено распоряжение НБУ о проведении проверки, итоги которой стали основанием для признания банка неплатежеспособным и дальнейшей национализации.

В свою очередь замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Нацбанк будет настаивать на повторной национализации "Приватбанка", если суд отменит предыдущее решение регулятора 2016 года о передаче банка в государственную собственность. По ее мнению, отмена национализации "ПриватБанка" подорвет украинскую программу кредитования с МВФ на $3,9 млрд и навредит отношениям с инвесторами.

Тем временем бывший совладелец банка Игорь Коломойский впервые с 2017 года вернулся в Украину.

Верховный Суд поддержал компанию Коломойского с споре с АМКУ на 1,3 миллиарда

Верховный Суд подтвердил решения судов нижестоящих инстанций, которые по иску ПАО "Нефтеперерабатывающий комплекс - Галичина" признали противоправным штраф Антимонпольного комитета ряду подконтрольных Игорю Коломойскому компаний за сговор на нефтяных аукционах "Укрнафты" на общую сумму 1,3 млрд грн.

АМКУ оштрафовал на 77 миллионов WOG, ОККО и SOCAR

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компании "Вог", "Окко" и "Сокар" на 77 миллионов гривен за антиконкурентные согласованные действия на рынке нефтепродуктов.

Клиенты подали иски к крупнейшему заправщику госкомпаний по талонам на 240 миллионов

Клиенты и партнеры группы компаний "Техойл" с начала года подали в хозяйственные суды 79 исков с общей суммой требований 52,7 млн грн, еще на 191 млн грн в рамках уголовного производства претендуют Нацполиция и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

АМКУ разрешил собственнику сети медицинских центров "Добробут" купить клинику "Борис"

Антимонопольный комитет предоставил разрешение на приобретение кипрской компанией Satumco Limited (группа "Добробут") более 50% в уставном капитале ООО "Борис".

Смелянский хочет продать здание Главпочтамта в Киеве

"Укрпошта" не видит необходимости в использовании здания Главпочтамта в Киеве и хочет его продать, как и ряд других объектов в крупных городах, сообщил глава компании Игорь Смелянский.

ДТЭК Ахметова завершил покупку двух облэнерго у российской VS Energy

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова завершил сделку по приобретению 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго" у холдинга VS Energy.

ТРАНСПОРТ

"Укрзализныця" приостановит движение поездов через Кропивницкий

Из-за сооружения транспортного путепровода в Кропивницком на период с 30 мая по 15 июня вносятся временные изменения в расписание и маршруты следования некоторых пассажирских поездов на участке Знамянка-Помична.

Uber запустил в Киеве сервис маршрутных такси

Компания Uber запустила в Киеве пилотный проект Uber Shuttle – сервис по бронированию места в микроавтобусе, который будет следовать по двум выбранным направлениям в рамках города. Цена за поездку составит от 15 до 30 грн.

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на все поезда в Польшу через интернет

Онлайн-продажа билетов на поезда по всем направлениям в Польшу запущена с 15 мая, сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов. Ранее купить билеты онлайн можно было лишь на часть поездов.

КОРРУПЦИЯ

Детективы НАБУ задержали бывшего командующего Нацгвардии

Детективы Национального антикоррупционного бюро 14 мая задержали бывшего командующего Национальной гвардии Юрия Аллерова по подозрению в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн грн. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 4,8 млн грн.

Глава Госслужбы занятости задержан на откатах при строительстве соцобъектов

И.о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко и ряд других чиновников задержаны при получении откатов на строительстве социальных объектов. По данным следствия, речь идет об "откатах" с трех договоров подряда на общую сумму 30 млн грн.

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