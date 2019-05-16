 Конгресс США планирует выделить на военную помощь Украине $250 миллионов

Об этом сообщает Facebook посольства Украины в США, передает БизнесЦензор.

"Подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "О ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год". Сумма средств, которую предлагается выделить для безопасности помощи Украине, определена в объеме $250 млн. Из указанной суммы $50 млн предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера", – сказано в сообщении.

Как уточнили в посольстве, в документе предусмотрено, что указанные средства должны быть направлены также на реализацию таких программ, как подготовка военнослужащих, оказание военной техники и снаряжения, логистическое обеспечение, разведывательная поддержка вооруженных и безопасности сил украинского государства.

"В дальнейшем документ должен быть утвержден полным составом Комитета по вопросам ассигнований, проголосованный Палатой представителей и Сенатом, после чего передан на подпись президенту США", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, в минувшем году Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны", который также предусматривал выделение $250 миллионов на помощь Украине в сфере безопасности, в том числе $50 млн – на летальные виды вооружений.

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