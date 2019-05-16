 МАУ получила лицензию на перевозку опасных грузов в Китай

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передает БизнесЦензор.

Наличие лицензии дает авиакомпании МАУ право на перевозку в/из Китая товаров народного употребления, которые подпадают под категорию "опасные грузы". К ним относятся смартфоны, компьютеры, планшеты, фотоаппараты и другая электроника мировых брендов, производственные мощности которых сосредоточены на территории Китая.

"На получение права перевозки опасных грузов нам понадобилось более трех лет, в течение которых мы были субьектом многоразовых тщательных проверок со стороны авиационных властей Китая. Как правило, Китай очень скрупулезно проверяет надежность перевозчиков, которые планируют перевозку товаров, что подпадают под определение "опасный груз". В настоящее время все процедуры завершены, и теперь перед МАУ открыты новые возможности по организации перевозки товаров народного употребления на прямом маршруте Киев-Пекин-Киев широкофюзеляжными дальнемагистральными самолетами Boeing-777", – отметил директор по грузовым перевозкам и логистике МАУ Пётр Кухарчук.

Он также подчеркнул, что получение МАУ разрешения на перевозку сразу нескольких категорий опасных грузов одной из первых среди других авиакомпаний, которые сейчас ожидают очереди на лицензирование, предоставляет МАУ значительные конкурентные преимущества.

МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и госреестра, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. В то же время, по словам главы наблюдательного совета МАУ Арона Майберга, одним из конечных бенефициаров является олигарх Игорь Коломойский.

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