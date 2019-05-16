 "Укрпошта" расширит эксперимент по замене сельских отделений мобильными офисами

Об этом сообщил глава "Укрпошты" Игорь Смелянский на пресс-конференции 16 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Следующими областями работы наших передвижных отделений могут стать Киевская, Винницкая и, возможно, Полтавская", – сказал Смелянский.

Он отметил, что в тестовой, Черниговской области, эксперимент проходит успешно и мобильные отделения "Укрпошты" доезжают до самых отдаленных сел.

Смелянский также подчеркнул, что расширение эксперимента будет зависеть от инвестиционных возможностей – для запуска эксперимента в Черниговской области было закуплено 130 новых автомобилей общей стоимостью 80 млн грн, соответственно, для масштабирования программы на еще две области понадобится существенная сумма инвестиций.

По словам Смелянского, одна из крупных международных финансовых организаций уже рассматривает возможность выделения кредита "Укрпоште" в размере до 800 млн грн для организации передвижных отделений в селах.

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Как сообщалось, ранее "Укрпошта" сообщила о планах заменить отделения в малонаселенных селах мобильными офисами. "Укрпошта" запустила первые передвижные отделе я в Черниговской области летом 2018 года. В машине находятся три человека: водитель, руководитель почтового отделения и почтальон. По словам Смелянского, эти люди получают рыночную зарплату, в отличие от ранее работавшего штата, предпочитающего загрузку на 0,1-0,5 ставки.

В августе 2018 года Игорь Смелянский, возглавляющий ПАО "Укрпошта" с апреля 2016 года, был назначен ее генеральным директором. Новый контракт заключен сроком на три года.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

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