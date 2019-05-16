 АМКУ разрешил собственнику сети медицинских центров "Добробут" купить клинику "Борис"

Об этом сообщает пресс-служба Комитета, передает БизнесЦензор.

В ходе рассмотрения заявки АМКУ установил, что концентрация происходит на рынке медицинской помощи в пределах города Киева.

С целью сбора информации о влиянии концентрации на рынок было опрошено одиннадцать конкурентов, а также учтено мнение Национальной службы здоровья, Минздрава и других заинтересованных организаций.

"По результатам рассмотрения дела установлено, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины", – сказано в сообщении.

Комитет установил, что совокупная доля участников концентрации на рынке медицинской помощи в пределах города Киева, по итогам 2016-2017 годов и первого полугодия 2018 года не превышает 35%. В то же время рынок медицинской помощи в пределах города Киева является высококонкурентным.

В АМКУ отметили, что законодательство Украины не проводит разграничения в определении медицинских услуг государственными/коммунальными и частными учреждениями здравоохранения.

"В частности, государственные и частные учреждения предоставляют стандартизированные услуги, являются взаимозаменяемыми, а частные клиники испытывают значительную конкуренцию, в первую очередь, со стороны государственных учреждений здравоохранения. В условиях медицинской реформы, которая вводится в Украине, конкуренция между частными и государственными учреждениями пациента только усиливается", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, сеть медицинских центров "Добробут" через кипрскую Satumco Limited принадлежит инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы и совладельцу сети магазинов "Люксоптика" Олегу Калашникову. Они приобрели "Добробут" в 2014 году у бизнесмена и депутата БПП Руслана Демчака.

Бенифициарными собственниками ООО "Борис" в госреестре указаны Михаил Радуцкий, Лев Хлявич, Алла Кармалит, киприот Стеллиос Йордамлис.

Подробнее о собственниках медицинского бизнеса читайте в материале БизнесЦензор: Кому принадлежат частные клиники Украины

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