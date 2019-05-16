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 Порошенко утвердил кредит от Франции на 64 миллиона евро на водоснабжение Мариуполя

Президент Петр Порошенко подписал закон "О ратификации рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержке проекта по снабжению питьевой воды в Мариуполе".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Подписал закон о поддержке проекта по поставке питьевой воды в Мариуполь. Соответствующий договор между правительствами Украины и Франции ратифицировал украинский парламент. По договору будут выделены около 64 млн евро на финансирование этого проекта", – прокомментировал подписание документа президент.

Порошенко отметил, что отсутствие качественной питьевой воды была многолетней проблемой города.

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Как сообщалось, Верховная Рада 25 апреля ратифицировала договор между правительствами Украины и Франции относительно официальной поддержки проекта по поставке питьевой воды в город Мариуполь.

Согласно тексту Рамочного договора, французская сторона предоставляет Украине кредит в размере, не превышающем 64 млн евро, на реализацию проекта по поставке питьевой воды в Мариуполь.

Договор также предусматривает разработку генерального плана по усовершенствованию системы водоснабжения и водоотвода Мариуполя до 2040 года.

В пояснительной записке к законопроекту о ратификации сказано, что проект будет включать строительство и запуск в Мариуполе современных фильтровальных станций, а также модернизацию существующей системы централизованного водоснабжения и водоотвода для сокращения расхода питьевой воды и сброса канализационных вод в окружающую среду.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127207
 
 
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