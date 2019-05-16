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 Связь 5G в Украине можно запустить с 2020 года, – Нацкомиссия

Глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации, Александр Животовский заявил, что введение мобильной связи 5G в Украине возможно с 2020 года.

Об этом Животовский написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"5G возможно уже со следующего года. Мы анализируем частоты, которые могут быть использованы для 5G. Некоторые уже очевидны - это 700 МГц и 3400 МГц. Детали относительно остальных необходимых частот - а это выше 20 ГГц - будут определены этой осенью на WRC 2019", - сообщил он.

По его словам, на данном этапе важно достижение договоренностей с вещателями и военными об условиях перехода с 700-800МГц в более низкие диапазоны.

"В мире это называется освобождением "цифрового дивиденда" и все страны это сделали лет 100 назад. По очевидным причинам, договариваться с Нацсоветом и вещателями будем после окончания выборов", - добавил он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127206
 
 
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