 Суд отпустил из-под стражи гендиректора стройкомпании по делу схем с недвижимостью Нацгвардии

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Двое суток удерживая задержанного, детективы не вручали ему представление об избрании меры пресечения, а само задержание было незаконным. Кроме того, они пытались препятствовать работе суда, который рассматривал дело о незаконном задержании, заявляя немотивированный отвод судьи. Адвокаты уверены, что это было сделано с целью затягивания процесса и незаконного содержания лица под стражей", - сообщили в пресс-службе корпорации "Укрбуд".

Задержание Майбороды произошло 14 мая в рамках расследования злоупотреблений командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова при обмене квартир для военнослужащих.

Как подчеркнули в пресс-службе, своим решением суд признал незаконность действий НАБУ, установив факт превышения ими своих служебных полномочий – адвокаты гендиректора "Укрбуд Девелопмент" готовят заявление о преступлении, совершенном работниками НАБУ.

"Задержание происходило с грубыми нарушениями ст.208 Уголовно-процессуального кодекса. Без решения уполномоченные лица могут задерживать только тех подозреваемых, которых застали во время совершения преступления, или на которых непосредственно после совершения преступления указывают очевидцы или очевидные признаки. Или если есть основания полагать, что подозреваемый может скрыться", - цитируется в сообщении адвокат Олег Татаров.

По его словам, на момент задержания Майборода не находился в статусе подозреваемого.

"Также за полтора года расследования он десятки раз выезжал за границу, а значит точно не собирался никуда бежать. Наоборот, за это время он и другие представители "Укрбуд Девелопмент" всеми силами способствовали работе НАБУ", - подчеркнул Татаров.

Адвокат отметил, что в период проведения досудебного расследования детективам НАБУ предоставлялись все необходимые документы и объяснения, а сотрудники "Укрбуд Девелопмент" давали показания на допросах, в том числе, на допрос в качестве свидетеля ходил и сам Олег Майборода.

При этом в "Укрбуд Девелопмент" обеспокоены продолжительностью расследования, поскольку открытое уголовное производство вредит репутации компании и может использоваться в нечестной конкурентной борьбе.

Как сообщалось ранее, детективы НАБУ уведомили бывшего командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, генерального директора "Укрбуд Девелопмент" и оценщика о подозрении в завладении имуществом НГУ в сумме более 81 млн грн.

Речь, в частности, идет об уголовном производстве относительно передачи квартир для нужд Нацгвардии Украины, а именно, обмена жилых площадей в ЖК "Аристократ" по ул.Коновальца, 34 на квартиры в ЖК "Оберег" по ул.Бориспольской, 23а, 25а, 27а.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро во вторник, 14 мая, провоело обыски у должностных лиц Нацгвардии Украины и в частных компаниях по делу о схемах с недвижимостью на почти 82 млн грн.

Напомним, в декабре 2017 года в расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом"сообщалось, что уволенный в начале мая руководитель Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров согласовал с ООО "Укрбуд Девелопмент" замену жилого комплекса, в котором нацгвардейцы должны были получить квартиры. Вместо ЖК "Аристократ" в центре столицы служащим выдали жилье в ЖК "Оберег" на окраине города, разница в цене квартир оценивалась в более 100 млн грн.