 В АМКУ пришло предложение расследовать монополизм Фирташа на рынке облгазов, – СМИ

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

По данным источников издания, речь идет о представлении от 25 апреля, в котором изложены факты, свидетельствующие о безразрешительной концентрации облгазов Фирташа.

Также в представлении говорится о 4 облгазах из группы российского олигарха Виктора Вексельберга - "Харьковгазе", "Харьковгоргазе", "Криворожгазе" и "Днепрогазе".

По данным издания, председателем наблюдательных совещаний 4 упомянутых облгазов является Дэвид Энтони Ховард Браун, он же числится председателем наблюдательных советов других подконтрольных Фирташу облгазов.

В документе предлагается рассмотреть вопрос о возможном осуществлении в 2016 году концентрации всех 19 облгазов ("Сумыгаз", "Харьковгаз", "Харьковгоргаз", "Днепрогаз", "Днепропетровскгаз", "Запорожгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Хмельницкгаз", "Черниговгаз", "Львовгаз", "Криворожгаз", "Волыньгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Черновцыгаз", "Тысменицагаз", "Ривнегаз", "Николаевгаз").

Предполагается, что концентрации произошли в результате занятия одними и теми же лицами более половины должностей в надзорных органах обществ.

Рассматривается также версия о безразрешительном взятии под контроль ПАО "Сумыгаз" киевской компанией ООО "РГК Трейдинг", которая через кипрский офшор Т.G.I. Gas Holdings Limited контролируется Фирташем.

Пока не известно, согласится ли руководитель АМКУ Юрий Терентьев предоставить разрешение на открытие дела по этому предложению

Дмитрий Фирташ в лице оффшорных учредителей компании "Газтек" владеет акциями "Винницагаз", "Волыньгаз", "Днепропетровскгаз", "Житомиргаз", "Запорожгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Николаевгаз", "Ривнегаз", "Сумыгаз"," Хмельницкгаз , "Черновцыгаз", "Тысьменицагаз", "Луганскгаз".

В декабре 2018 года глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщал, что Фирташ контролирует 80% рынка облгазов Украину без учета четырех облгазов Вексельберга.