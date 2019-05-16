 "Укрпошта" увеличила доходы от письменной корреспонденции и посылок

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Впервые с января этого года мы вышли на себестоимость по предоплате печатных изданий", - констатировал Смелянский.

В 2019 году глава компании ожидает сокращения тиража предоплаты на печатные издания на 10% - до 7,8 млн экземпляров, при этом, по его словам, половина этого сокращения - природный отток клиентов, в том числе из-за сокращения населения в малых населенных пунктах.

Он также отметил что экономия "Укрпошты" на закупках в первом квартале 2019 года составила 30 млн грн, а в целом за 2018 год - 150 млн грн.

"У нас сегодня самая большая сеть компьютеризированных отделений в Украине. Мы больше, чем Ощадбанк, больше ПриватБанка, больше "Новой Пошты" со всей ее франчайзинговой сетью. У нас 4031 компьютеризированное отделение в Украине и еще 7 тыс. некомпьютеризированных", - сказал глава "Укрпошты".

По его словам в апреле 2019 года "Укрпошта" провела 199 тыс. операций по безналичному расчету (средний объем 120 тыс. грн/мес.). А до конца года компания планирует существенно увеличить их количество.

"Это были выборы, когда "Укрпошта" впервые не играла в политику. Я запретил любую политическую рекламу в отделении. Но мы заработали - и заработали больше, чем в предыдущие годы. Потому, что мы доставляли политическую рекламу по единым тарифам для всех. Все политические партии получили одинаковые тарифы", - отметил глава компании

Как сообщалось, чистый доход от реализации продукции АО "Укрпошта" по результатам января-марта 2019 года возрос на 22,1% по сравнению аналогичным периодом 2018 года и составил 1,9 млрд грн, сообщается в отчете на сайте предприятия.

По данным Мининфраструктуры чистый доход от реализации продукции и услуг "Укрпошты" в 2018 году увеличился на 1,2 млрд грн, или 23%, по сравнению с 2017 годом – до 6,8 млрд грн.

"Укрпошта" в 2018 году обработало 34,4 млн международных отправлений, что на 45% больше, чем в 2017 году

"Укрпошта" в 2017 году получила 203 млн грн чистого убытка и увеличила чистый доход на 20%.

ПАО "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины. Предоставляет около 50 видов услуг в11,5 тыс. отделениях по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 73 тыс. работников, из которых 36 тыс. – почтальоны.