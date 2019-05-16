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 Корпоративные отношения
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Все про:Укрпочта (319) Смелянский (49)

 Смелянский хочет продать здание Главпочтамта в Киеве

АО "Укрпошта" не видит необходимости в использовании здания Главпочтамта в Киеве и хочет его продать, сообщил глава компании Игорь Смелянский.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Главпочтамт нам не нужен. Зачем сидеть всей "Укрпоште", в том числе главному офису, в центре Киева? Считаю, что в центре Киева такое замечательное здание можно гораздо лучше приспособить под нужды киевлян и самого города. Можно гостиницу построить, например... ", - сказал он.

По словам Смелянского, "если на то будет воля государства", компания с удовольствием продаст историческое здание в центре столицы и переедет в более компактное здание в другом районе города. При этом он отметил, что подобная стратегия относится не только к киевскому, но и к другим сортировочным центрам и офисам "Укрпошты" в областных центрах.

Глава компании также сказал, что размещение Главпочтамта в центре Киева вызывает проблемы с доставкой почты в случае, если в столице происходят какие-либо протестные акции или демонстрации, из-за которых транспорт не может покинуть Главпочтамт, соответственно, теряется время доставки корреспонденции.

"Исторически почта работала через железную дорогу. Так что все они (сортировочные центры в регионах) - около железнодорожных станций. Там можно открыть замечательные офисы, гостиницы. И совершенно не нужно, чтобы туда съезжались все грузовики "Укрпошты", портили этим городской трафик", - считает гендиректор "Укрпошты".

По его словам, все региональные сортировочные центры уже устарели, большинство из них, к тому же - многоэтажные, что существенно усложняет работу компании.

Для того получения возможности продать неиспользуемое или убыточное имущество, по словам Смелянского, "Урпоште" необходимо получить разрешение правительства, поскольку сейчас компания не имеет на это прав.

Как сообщалось, "Укрпошта" 27 августа 2018 года по итогам электронных торгов заключила с ООО "Розетка.Уа" (Киев) договор аренды 1,5 тыс. кв. м площадей на первом этаже в здании Главпочтамта на Хрещатике в Киеве.

В феврале 2019 года "Укрпошта" закрыла креативное пространство "Укрпошта Арт Хаб" в здании Главпочтамта в центре столицы и передаст помещение в аренду ООО "ПФ Ритейл" (дочерняя компания "Vodafone Украина").

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127184
 
   
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 Топ комментарии
 
На селi 80ти річній бабці поясніть що таку он лайн і айбокс.
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Пропозиція? В англії та німеччені ще не знайшли повноцінної заміні пошті.
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Вот менеджера с дипломами взяли этого Смелянского =кроме как продать имущество гос компании другие мысли не приходят? Вышвырнуть на фиг этого тупого барана из Украины .
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А ще краще, продайте усю Укрпошту. Бо збиткове підприємство не має існувати за рахунок держави. А той паперовий мотлох, що приносять - квітанції, наприклад, взагалі можна вивести в он-лайн. А для тих, хто "без інтернету" - поставити щось типу ibox, де вводиш особистий код та переглядай заборгованість.
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На селi 80ти річній бабці поясніть що таку он лайн і айбокс.
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Якщо завжди орієнтуватися на село або 80+ пенсіонерів, то точно буде прогрес. Ці проблеми можна вирішити окремо.
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Пропозиція? В англії та німеччені ще не знайшли повноцінної заміні пошті.
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Завдяки 80-річним "бабцям" ти живеш. Вони мають не менше прав ніж ти, а то і більше, оскільки завдяки їм і їх праці існує те, що оточує тебе, в тому числі і Головпоштамп.
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Главпочтамт- не может быть убыточным в принципе.Его банкротят специально, создавая"конкурентов" типа "новой почты" и ставя их в более благоприятные экономические условия.ГПУ и разного рода антикоррупционным структурам давно пора заниматься подобными вредителями,искусственно банкротящими заведомо прибыльные предприятия.Это как против ЖЭКОВ-госпредприятий,платящих налоги в бюджет приняли антиконституционные и антидержавные законы о ОСББ,сделав всех жителей многоэтажек потенциальными бомжами и деньги от которых идут мимо бюджета.
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Смелянский хочет продать здание Главпочтамта в Киеве - Цензор.НЕТ 1167

"и ставя их в более благоприятные экономические условия"
вот ироды. Заставляют нанимать дополнительных операторов и все делать быстро.
Бедная укрпочта. всего то очереди по 20-40 минут. разве трудно потерпеть?
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Ты прав, я тоже об этом. Разве нельзя создать условия работы,логистику ,нанять толковых руководителей,оплату труда и законодательную базу соответствующую и экономически выбить ту же "новую почту" с рынка в интересах державы? Да запросто-если этим процессом будут заниматься "государственники" не на словах а на деле.Все просто-если предприимчивые люди хотят работать на себя-пусть работают.Во всем мире малый и средний бизнес обеспечивает благосостояние страны. А наши АО -это паразитические прослойки между производителем благ и потребителем.Нигде в мире основа экономики-энергетический сектор не отдан в руки паразитам.Нигде в мире.Только у нас. Навтыкали кучу частных АО -тоже паразитов результат-10 кратное повышение цен на газ и электроэнергию-которых у нас завались по 5 копеек. А "полезные идиоты"и "говорящие головы" с экранов зомбоящиков, одноклеточные грантоеды,типа с мозгами с сайтов убеждают нас что лежащий хрен-лучше стоячего,все хорошо прекрасная маркиза.Просто молодцы.
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Здание почты сейчас государственное.. Продадут и гостиница будет чья? И кто будет бабло себе в карман сыпать?
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Що, Смілянському вже 4 млн. на рік мало, хоче ще на продажу будівлі нагрітися???
І ще. Всі відстані між населеними пунктами вимірюються як відстані між їх головпоштамптами. Як тепер будемо вимріювати. Розумію, що питання не дуже й актуальне може бути, але все ж...
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притом, все почтамты -- в центре городов... грех не нагреть руки!)
расстояния? позабивать верстовые столбы во всех открывшихся на их месте очередных бизнес-центрах, по отмывке непосильно нажитого....
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НАДО ВСЕ ПРОДАТЬ, А ПОТОМ ВСЕХ ПОКУПАТЕЛЕЙ УБИТЬ И ВСЕ НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ !!!
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Так почтовые отделения уже давно превратились в лабазы по торговле мануфактурой и питьевым одеколоном (для гурманов).. и если убить покупателей -- кому это добро впаривать??)) Смелянский хочет продать здание Главпочтамта в Киеве - Цензор.НЕТ 9854
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сначала не понял, о чем Вы.. Правильно!! и так по кругу -- раз пять!) Смелянский хочет продать здание Главпочтамта в Киеве - Цензор.НЕТ 6463
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где укрпочта такого дурака взяла - сам со своим предприятием борится
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Главпочтамт на Крещатике это уже история города, его нельзя продавать.
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Вот менеджера с дипломами взяли этого Смелянского =кроме как продать имущество гос компании другие мысли не приходят? Вышвырнуть на фиг этого тупого барана из Украины .
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А чому якомусь собі Петренкові не продати шмат дороги біля своїх воріт тим хто по неї їздить?
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияСмелянский хочет продать здание Главпочтамта в Киеве
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