 Смелянский хочет продать здание Главпочтамта в Киеве

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Главпочтамт нам не нужен. Зачем сидеть всей "Укрпоште", в том числе главному офису, в центре Киева? Считаю, что в центре Киева такое замечательное здание можно гораздо лучше приспособить под нужды киевлян и самого города. Можно гостиницу построить, например... ", - сказал он.

По словам Смелянского, "если на то будет воля государства", компания с удовольствием продаст историческое здание в центре столицы и переедет в более компактное здание в другом районе города. При этом он отметил, что подобная стратегия относится не только к киевскому, но и к другим сортировочным центрам и офисам "Укрпошты" в областных центрах.

Глава компании также сказал, что размещение Главпочтамта в центре Киева вызывает проблемы с доставкой почты в случае, если в столице происходят какие-либо протестные акции или демонстрации, из-за которых транспорт не может покинуть Главпочтамт, соответственно, теряется время доставки корреспонденции.

"Исторически почта работала через железную дорогу. Так что все они (сортировочные центры в регионах) - около железнодорожных станций. Там можно открыть замечательные офисы, гостиницы. И совершенно не нужно, чтобы туда съезжались все грузовики "Укрпошты", портили этим городской трафик", - считает гендиректор "Укрпошты".

По его словам, все региональные сортировочные центры уже устарели, большинство из них, к тому же - многоэтажные, что существенно усложняет работу компании.

Для того получения возможности продать неиспользуемое или убыточное имущество, по словам Смелянского, "Урпоште" необходимо получить разрешение правительства, поскольку сейчас компания не имеет на это прав.

Как сообщалось, "Укрпошта" 27 августа 2018 года по итогам электронных торгов заключила с ООО "Розетка.Уа" (Киев) договор аренды 1,5 тыс. кв. м площадей на первом этаже в здании Главпочтамта на Хрещатике в Киеве.

В феврале 2019 года "Укрпошта" закрыла креативное пространство "Укрпошта Арт Хаб" в здании Главпочтамта в центре столицы и передаст помещение в аренду ООО "ПФ Ритейл" (дочерняя компания "Vodafone Украина").