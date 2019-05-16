 Миссия МВФ прибудет в Украину на следующей неделе

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщил глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман журналистам в кулуарах конференции "Ukraine: Game of Trones. Finlal Season", организованной компанией Concord Capital и проходящей в Киеве в четверг, миссия прибудет в Киев в следующий вторник и планирует работать в Украине две недели

Среди основных вопросов он отметил принятие нового закона об ответственности за незаконное обогащение в связи с отменой прежней редакции Конституционным судом в феврале этого года.

Как сообщал БизнесЦензор, замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что на встрече с миссией МВФ обговорят ситуацию с "Приватбанком", а также выделение Украине $1,3 миллиарда.