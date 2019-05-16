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 Украинские аграрии обеспечены удобрениями на 108%, – Минагрополитики

Украинские аграрии в полном объеме обеспечены минеральными удобрениями, сообщает Министерство аграрной политики Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает БизнесЦензор.

"Так, по состоянию на середину мая, с учетом переходящих остатков прошлого года, сельскохозяйственными предприятиями законтрактовано и приобретено 1,1 млн тонн питательных веществ минеральных удобрений, что составляет 108% к предыдущей потребности", - сообщает Минагрополитики.

Минагрополитики сообщает, что решение Кабинета министров по расширению перечня запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров происхождением из России, не отразится на дальнейшей ценовой ситуации по минеральным удобрениям.

Минагрополитики заявляет, что минеральные удобрения, которые поставлялись из РФ, будут заменены альтернативными из других стран.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127175
 
 
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