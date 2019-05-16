 "Нафтогаз" отложил размещение еврооблигаций до осени (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Возможно, будем рассматривать целесообразность такого выхода ближе к сентябрю",– сказал глава НАК.

Коболев добавил, что сейчас "окно" для размещения еврооблигаций для "Нафтогаза" закрылось.

По его словам, решение "Нафтогаза" о выпуске еврооблигаций будет также зависеть от успеха выхода на рынок Украины, которое ожидается в конце мая – начале июня этого года.

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Как сообщалось, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что компания может вернуться к рассмотрению вопроса о выпуске еврооблигаций после завершения президентских выборов – в мае 2019 года.

Напомним, в ноябре НАК "Нафтогаз Украины" принял решение отложить размещение еврооблигаций из-за неблагоприятной ситуации на мировых финансовых рынках по итогам проведения серии встреч с инвесторами в США и Лондоне.

24 октября Кабинет министров одобрил выпуск НАК "Нафтогаз Украины" еврооблигаций на сумму до $1 млрд.

Планировалось, что средства будут направлены, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи. Однако в ноябре НАК решил отложить размещение из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.