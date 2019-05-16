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 Власть, Энергетика
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Все про:газовые переговоры (84) Зеленский (28) Нафтогаз (1684) Путин (332)

 Газовые переговоры могут возобновиться после переговоров Зеленского и Путина, – Коболев

Переговоры между Украиной и Россией относительно нового контракта о транзите газа могут возобновиться только после инаугурации Владимира Зеленского и его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Коболев считает, что это может произойти в июне.

"Сторона официально сообщила, что будет говорить только после того, как новый президент вступит в должность и состоится разговор между господином Зеленским и господином Путиным. Мы ожидаем этого события. Думаю, возможно, эти переговоры возобновятся в июне", - сказал Коболев.

На результаты переговоров, по мнению главы НАК, ключевое влияние будут иметь Германия, непосредственное влияющая на запуск "Северного потока-2", дальнейшие действия США относительно санкций на РФ, а также способность "Нафтогаза" продолжать судебный иск против "Газпрома" по компенсации $12 млрд в случае не подписания нового транзитного контракта.

Как сообщалсь, в конце января, по итогам предыдущего этапа трехсторонних переговоров по вопросу продолжения транзита газа через Украину после 2019 года, российская сторона предложила продлить действующие контракты между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". Российская сторона также призвала прекратить попытки "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража до рассмотрения апелляции. Однако Украина такой вариант отвергла.

По мнению руководства "Нафтогаза", также позиция российской стороны может свидетельствовать о желании затянуть переговоры о будущем транзита газа через Украину на 1,5 года.

Также свои предложения представила Еврокомиссия. По словам вице-президента ЕК Мароша Шефчовича, они включают три основных параметра будущего транзитного соглашения, а именно – продолжительность, объем и тарифы. Новый контракт также должен строиться на условиях имплементации европейского газового законодательства и быть долгосрочным – на 10 или более лет.

Еврокомиссия также считает, что объемы прокачки должны отражать долгосрочные перспективы и какие обычно транзитные объемы обеспечивала украинская ГТС, а новый контракт должен строиться на условиях полной имплементации европейского газового законодательства.

Ожидается, что стороны изучат предложения ЕК и обсудят их на следующем этапе переговоров, который запланирован на май.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127167
 
 
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 Топ комментарии
 
ты шото подобное высерал на счет дебатов, помнишь ватник рошеновский ???
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после переговоров Зеленского и Путина..

Путин - 20 лет в политике, и клоун, который кроме как читать по бумажке чужой текст ничего не умеет и не знает. И какие будут результаты??
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Я УВЕРЕНА, ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ САМ РАЗБЕРЁТСЯ КАК, ГДЕ И О ЧЁМ ЕМУ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С ПУТИНЫМ. ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ НУЖДАЕТСЯ, ЧТО БЫ В МЕСТО НЕГО КАКОЙ ТО ХЛЫЩ ДЕЛАЛ ЗАЯВЛЕНИЯ.
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А нафіг нам нафтогаз якщо ці питання вирішує президент забрати все награбоване оскопити всіх і відправити до бісової мами
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после переговоров Зеленского и Путина..

Путин - 20 лет в политике, и клоун, который кроме как читать по бумажке чужой текст ничего не умеет и не знает. И какие будут результаты??
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ты шото подобное высерал на счет дебатов, помнишь ватник рошеновский ???
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ну да зеленский же обещал признать ДНР и ЛНР
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"Для Украины потеря транзитного потока означает потерю 3 млрд долларов годового дохода, а это примерно 3% ВВП. То есть фактически мы можем за год потерять весь рост предыдущего года", - заявил руководитель НАК ....." - чувак получает сотни миллионов зп и видит будущее, х...вое будущее..

..Ну и что помогли большие зарплаты в эффективности бизнеса ??
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КО***, а восемь лимонов премии ты за что получил? Раз так, отдай их теперь маме ЗЕ! А то и долги с "Газпрома" не взысканы, и договариваться о транзите Зеленскому придётся!
Ты что думаешь что в Кривом Роге восемь лимонов долларов для мамы менее нужны, чем маме в Америке! Газовые переговоры могут возобновиться после переговоров Зеленского и Путина, – Коболев - Цензор.НЕТ 1778
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Я УВЕРЕНА, ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ САМ РАЗБЕРЁТСЯ КАК, ГДЕ И О ЧЁМ ЕМУ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С ПУТИНЫМ. ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ НУЖДАЕТСЯ, ЧТО БЫ В МЕСТО НЕГО КАКОЙ ТО ХЛЫЩ ДЕЛАЛ ЗАЯВЛЕНИЯ.
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Кнечно-же кровавый адольф путлер будет шантажировать, это его политика с самого детства, без этого он жить не способен, будет требовать, чтобы Украина ни в какие международные суды не обращалась.
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БизнесЦензорНовостиВластьГазовые переговоры могут возобновиться после переговоров Зеленского и Путина, – Коболев
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