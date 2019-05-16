 Еврокомиссия не сможет заблокировать строительство "Северного потока-2", – Меркель

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Проект практически полностью утвержден", - заявила она в среду, 15 мая, в Равенсбурге.

Меркель признала, что новая газовая директива заключает в себе возможности опротестовать осуществление проекта "Северный поток - 2". Но и эта норма не сможет стать основанием для его остановки, уверена Меркель.

При этом "ключевым моментом" при строительстве второго газопровода по дну Балтийского моря, по ее мнению, является украинский вопрос. "Украина должна оставаться транзитной страной, несмотря на "Северный поток", - подчеркнула канцлер и пообещала обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским после его вступления в должность украинского президента.

Тот факт, что против "Северного потока - 2" выступает основной кандидат на пост главы Еврокомиссии от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер, Меркель объяснила его уважением к позиции восточноевропейских стран, высказывающих опасения в связи с проектом.

Главный кандидат европейских консерваторов на выборах в Европарламент Манфред Вебер неоднократно высказывался против строительства "Северного потока - 2". В том случае, если ему удастся возглавить Еврокомиссию, он сделает все возможное, чтобы заблокировать проект, предупредил немецкий политик. Этот газопровод - "не в интересах Евросоюза", потому что он усилит зависимость ЕС от российского сырья, полагает он.

Между тем председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер 15 мая сообщил, что "Северный поток - 2" построен уже наполовину. "Проект реализуется по графику. Мы перешагнули знаковый рубеж: в Балтийском море уложено уже 50,6 процента от общей протяженности газопровода - 1241 км", - отметил он.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром". В строительный консорциум входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер 4 октября 2018 года заявил, что "Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку 2" с 1 января 2020 года.

В 2019 году в Брюсселе произойдет массовая ротация: преемники сменят главу ЕЦБ Марио Драги, председателя Европейского совета Дональда Туска, председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерику Могерини.