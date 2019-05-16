 Наибольший рост количества физлиц-предпринимателей зафиксирован в отрасли программирования. ИНФОГРАФИКА

Об этом со ссылкой на пресс-службу аналитической системы YouControl сообщает БизнесЦензор.

Всего в Украине за прошлый год количество физических лиц-предпринимателей (ФЛП) выросло на 4%, а наибольший прирост был среди ФЛП, занимающихся компьютерным программированием.

В целом в начале 2019 года в Украине насчитывалось более 1,91 млн ФЛП.

Только в ТОП-3 видах деятельности зарегистрировано 314 тыс, или 16% всех ФЛП в Украине. Речь о таких КВЭДах, как "Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табаком", "Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами" и "Компьютерное программирование".

Примерно такой же перечень категорий в списке по показателям прироста по состоянию на начало 2019 по сравнению с началом 2018.

По количественным показателям на первом месте разместилось программирование (+20,7 тыс. ФЛП), услуги парикмахерских и салонов красоты (+10 тыс.), другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах (+5 тыс.).

По наибольшему процентному приросту только один пункт в топ-рейтинге посвящен торговле, впереди выступает программирование. Так, компьютерное программирование показало рост в 27,2%; обработка данных, размещение информации на веб-узлах: +23,8%; розничная торговля, осуществляемая фирмами почтового заказа или через сеть Интернет: +23,3%.

Специализированная деятельность по дизайну показала рост в 22%; другие виды образования: +21,2%; прочие информационные услуги: +21,1%; другая деятельность в сфере охраны здоровья: +20,4%; деятельность в сфере архитектуры: +19,2%; строительство жилых и нежилых зданий: +19,1%; другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем: +17,7%.

В 5 из 6 избранных для исследования деловых регионах количество физических лиц-предпринимателей с начала 2018 до начала 2019 увеличилось. Хотя уровень роста в них заметно отличался.

В Харьковской области количество ФЛП выросло на 9%; во Львовской на 8%; в Днепропетровской на 5%; в Одесской на 3,2%; в Запорожской на 1,4%. В Винницкой области показатель упал на 0,5%.

Как и в целом по Украине, во этих шести регионах наибольший прирост ФЛП наблюдался по КВЭД "Компьютерное программирование".



