 Цены на нефть превысили $72 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $72,14 за баррель, что на $0,37 (0,52%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на $0,53 (0,74%) - до $71,77 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,33 (0,53%) - до $62,35 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт подорожал на $0,24 (0,39%) - до $62,02 за баррель.

Власти Саудовской Аравии во вторник сообщили об атаке на нефтепровод "Восток-Запад", в которой, по их оценкам, были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов.

Saudi Aramco предприняла меры предосторожности и временно прекратила эксплуатацию трубопровода для оценки ситуации.

"Различные факторы, угрожающие сокращением поставок нефти на мировой рынок - от ситуации на Ближнем Востоке до кризиса в Венесуэле - заставляют трейдеров нервничать", - отмечает аналитик Informa Economics Маршалл Стивз.

"С одной стороны мы видим опасения, связанные с возможными перебоями в поставках, с другой - сигналы ослабления глобального роста, и все это способствует повышенной волатильности", - цитирует эксперта MarketWatch.

Согласно данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 5,431 млн баррелей. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали падение на 1,4 млн баррелей.

Запасы бензина в США, по данным Минэнерго, снизились за минувшую неделю на 1,12 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 100 тыс. баррелей. Эксперты ожидали сокращения первого показателя на 600 тыс. баррелей, второго - на 500 тыс. баррелей.

Ранее в среду МЭА снизило оценку роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 90 тыс. баррелей в сутки - до 1,3 млн б/с. Ожидается, что мировой спрос на нефть в текущем году составит 100,4 млн б/с.