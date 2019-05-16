 Нацбанк может второй раз национализировать "Приватбанк", – Рожкова

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Рожкова сказала, что отмена национализации "ПриватБанка" подорвет украинскую программу кредитования с МВФ на $3,9 миллиарда и навредит отношениям с инвесторами.

Рожкова сказала, что отмена национализации изменит механизм, с помощью которого государство рефинансировало "ПриватБанк" на 155 миллиардов гривен, чтобы спасти его от банкротства.

"Тогда банк останется без капитала. Мы, как регулятор финансового сектора, примем решение в соответствии с законом: Статья 56 закона говорит нам, что мы должны объявить такой банк неплатежеспособным", - сказала Рожкова.

Это будет означать либо ликвидацию "ПриватБанка", либо возвращение его в государственную собственность, сказала Рожкова, добавив, что возвращение банка в руки государства было бы предпочтительнее, учитывая его роль в экономике.

"ПриватБанк" является крупнейшим банком Украины и имеет наибольшее количество вкладчиков (около 20 млн. по оценке Рожковой).

Рожкова сказала, что вопрос "ПриватБанка", скорее всего, встанет на повестку дня, когда миссия Международного валютного фонда посетит Киев на следующей неделе. Украина надеется после этого визита получить помощь от МВФ на сумму $1,3 миллиарда.

Рожкова заявила, что отмена национализации "ПриватБанка" подорвет независимость Нацбанка и побудит владельцев других банков, признанных неплатежеспособными, бросить вызов регулятору.

"Если сегодня мы разрушим независимость Национального банка как института, в конечном итоге это окажет негативное влияние на всех инвесторов, и международные доноры и международные организации прекратят сотрудничество", - сказала она.

Ранее бывший владелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский заявил, что пойдет на переговоры с правительством по поводу "ПриваБанка". "Я мог бы подать в суд на возмещение убытков, или мы попытаемся прийти к какому-то соглашению", - сказал он, отвечая на вопрос, хочет ли он вернуть себе "ПриватБанк" или получить компенсацию за него.

Напомним, 18 апреля, Окружной административный суд города Киева в полном объеме удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал противоправными решения Национального банка, Кабинета министров, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

В свою очередь НБУ и Минфин заявили о несогласии с таким решением суда и о планах подать апелляцию.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Познее экс-владельцы банка заявили, что считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.