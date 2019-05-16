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Все про:Коломойский (718) НБУ (3693) Рожкова Екатерина (135) Приватбанк (857)

 Нацбанк может второй раз национализировать "Приватбанк", – Рожкова

Нацбанк Украины будет настаивать на повторной национализации "ПриватБанка", если суд отменит предыдущее решение регулятора 2016 года о передаче банка в государственную собственность, заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Рожкова сказала, что отмена национализации "ПриватБанка" подорвет украинскую программу кредитования с МВФ на $3,9 миллиарда и навредит отношениям с инвесторами.

Рожкова сказала, что отмена национализации изменит механизм, с помощью которого государство рефинансировало "ПриватБанк" на 155 миллиардов гривен, чтобы спасти его от банкротства.

"Тогда банк останется без капитала. Мы, как регулятор финансового сектора, примем решение в соответствии с законом: Статья 56 закона говорит нам, что мы должны объявить такой банк неплатежеспособным", - сказала Рожкова.

Это будет означать либо ликвидацию "ПриватБанка", либо возвращение его в государственную собственность, сказала Рожкова, добавив, что возвращение банка в руки государства было бы предпочтительнее, учитывая его роль в экономике.

"ПриватБанк" является крупнейшим банком Украины и имеет наибольшее количество вкладчиков (около 20 млн. по оценке Рожковой).

Рожкова сказала, что вопрос "ПриватБанка", скорее всего, встанет на повестку дня, когда миссия Международного валютного фонда посетит Киев на следующей неделе. Украина надеется после этого визита получить помощь от МВФ на сумму $1,3 миллиарда.

Рожкова заявила, что отмена национализации "ПриватБанка" подорвет независимость Нацбанка и побудит владельцев других банков, признанных неплатежеспособными, бросить вызов регулятору.

"Если сегодня мы разрушим независимость Национального банка как института, в конечном итоге это окажет негативное влияние на всех инвесторов, и международные доноры и международные организации прекратят сотрудничество", - сказала она.

Ранее бывший владелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский заявил, что пойдет на переговоры с правительством по поводу "ПриваБанка". "Я мог бы подать в суд на возмещение убытков, или мы попытаемся прийти к какому-то соглашению", - сказал он, отвечая на вопрос, хочет ли он вернуть себе "ПриватБанк" или получить компенсацию за него.

Напомним, 18 апреля, Окружной административный суд города Киева в полном объеме удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал противоправными решения Национального банка, Кабинета министров, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

В свою очередь НБУ и Минфин заявили о несогласии с таким решением суда и о планах подать апелляцию.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Познее экс-владельцы банка заявили, что считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127134
 
   
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 Топ комментарии
 
Вся возня с Приватбанком говорит о том, что процедура национализации была сделана "грязно", были нарушенные договоренности с владельцами Привата и Нацбанк об этом знал. То есть или халатность при приватизации, или умысел со стороны юристов и руководителей НБУ.
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А эта подельница воровки Гонтаревой еще рулит в Нацбанке?! Придется Нацбанк подвергнуть глубокому аудиту!
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А тебя, мой анал-литик, более глубокой лоботомии!
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Ну-ну, приїхав Коломойський, запасаємо поп-корн
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Кое-кто попытается уехать, когда приедет Коломойский.
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А эта подельница воровки Гонтаревой еще рулит в Нацбанке?! Придется Нацбанк подвергнуть глубокому аудиту!
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А тебя, мой анал-литик, более глубокой лоботомии!
 показать весь комментарий
 
 
Вся возня с Приватбанком говорит о том, что процедура национализации была сделана "грязно", были нарушенные договоренности с владельцами Привата и Нацбанк об этом знал. То есть или халатность при приватизации, или умысел со стороны юристов и руководителей НБУ.
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Данилюк в частности этим занимался. Знакомая фамилия?
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Т.е. таки национализировали чиновники в чьи полномочия это не входило.
Мля, всё что не делалось, либо делалось только на бумаге, либо делалось через жопу.
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Поэтому Коболеву, который суд таки выиграл, нужно отнять премию, а самого его - посадить!
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вся возня с Приватом говорит о БЕЗГРАНИЧНОЙ жадности Бени, подкупов судей и стремлении поиметь стадо, проголосовавшее за вазелина.
Беня довел Приват ДО БАНКРОТСТВА, выведя 5.5 млрддолларов в офшоры (в т.ч. и на счета зеленского), обвалил гривну с 14 до 30 и поставил ультиматум (знакомо.. да? ультиматумы вазелина) перед Украиной: или играете по моим правилам, или я обрушу банковскую систему и уничтожу Украину.
Беня мухлевал, но не знал - что у ФБР есть интересная инфа - которой она поделилась с Порохом и ... всё резко изменилось, за ночь: теперь Порох и ФБР поставило Бене ультиматум - или национализация Привата, или Беня летит утром из Украины - в США, и не сам - а в сопровождении агентов ФБР.
Беня пересрал и отдал Приват. Затаив жуткую злобу и ненависть - с желанием отыграться и опустить ВСЮ Украину.
Сейчас - тот самый реванш Бени: поиметь с Украины 13 млрд.долл. (5,5+5,5+2 млрд) и обыграть ФСБ...
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а почему эта поплічниця злодійки гонтаревой до сих пор не в тюрьме? или очередь расписана на год вперед - парашенко, кононенко, гонтарева, рыжкова...
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Интересно: почему эта дама не сидит, а раздаёт интервью ?
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О , запахло деньгами, христопродавцы подтянулись.
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Кто ответил за выаеденные деньги
Народ заплатил только кому ?
Ещё надо заплатить круто !!
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Коломойский нужен для того, чтобы спрятать в тень других олигархов. Ахметов потер нежные (шлифованные деньгами и картами) ручки.
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Мать послала сына на базар продать петуха. Пацан взял петуха,
приходит на рынок и первой попавшейся тётке говорит:
- Тёть, купи петуха!
- Сколько?
- Двадцать пять!
Ну та посмотрела, видит, петух ничё так и отвечает:
- Ну ладно, только у меня сейчас денег с собой нет, пойдём
ко мне домой, там я тебе заплачу.
Пришли они к ней домой, та дала ему денег, вдруг звонок в дверь.
Она говорит:
- Слушай, это мой муж пришёл, а ты всё-таки почти мужчина,
он может неправильно понять, короче, полезай в шкаф.
Пацан залез в шкаф, тётка открывает дверь - там любовник.
Ну она, ессесно, про парня забыла, пошла заниматься любовью.
Через некоторое время опять звонок в дверь, та любовнику:
- Чёрт, теперь точно муж, давай быстро в шкаф!
Любовник залез в шкаф, пришел действительно муж. Тут парень
любовнику шепчет:
- Дядь, купи петуха.
- Да иди ты, на хрен он мне сдался!
- Дядь, купи петуха, а то закричу!
Ну, делать нечего, заплатил мужик, стоит с петухом,
а пацан снова шепчет:
- Дядь, отдай петуха!
- Ты чего, охренел, я же только что у тебя его купил!
- Дядь, отдай петуха, а то закричу!
Что делать, пришлось отдать.
Пацан снова:
- Дядь, купи петуха.
Так продолжалось, пока не ушёл муж. Парень приходит с петухом домой,
половину денег матери, половину себе. Приходит отец, а он ему:
- Пап, купи петуха!
- Пошёл на х?й, в шкафу за%бал!
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Все судебные решения в Украине - говно. Лучше инициировать еще десять судебных разбирательств по привату в Швеции, Англии или Австрии, чем руководствоваться решениями продажных шлюх с окружного Киевского, ну или любого другого украинского суда.
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А там решения будут такими же, может только быстрее Они просто не могут быть другими. Если бы они могли бы быть, то они уже были бы приняты (тк не контролировал Коломойский суды в Украине все последние годы, а так судьи боялись принимать неправосудные решения)...
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Может можно и перенационализировать, только вот сесть за нарушения закона при первой национализации не помешает
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Треба було дати цьому Привату бахнутись , як усім іншим. Ввести тимчасову адміністрацію від НБУ. І чесно сказати - "Це був приватний банк, хоча й великий. Але ось йому кінець". Але ж ні, підстилали щоб м'якіше було. А люди все одно не зрозуміли.
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За одну ночь:

(1) все депозиты физлиц и текущие счета юрлиц в УкрЭксИм;
(2) рефинанс и докапитализацию туда же;
(3) Беня, утречком заберёшь свой банк!
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Ликвидности не хватит - барахло в залог (арест).
А шо с мишпухой делать?

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А по сути?
Т.е. Беня и Ко может выводить рефинанс в аффилированные конторы, а НБУ в другой госбанк из госбанка не может?
Не такой это и бред....
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Спасибо за исчерпывающий ответ.
Это в законе об НБУ написано или в законе о банках и банковской деятельности?

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Скажите, зачем эта информация Вам? Прежде чем оставлять совет, Вы вероятно поинтересовались предметом или нет? Нацбанк может второй раз национализировать "Приватбанк", – Рожкова - Цензор.НЕТ 7662 НБУ не распоряжается государственными банками Нацбанк может второй раз национализировать "Приватбанк", – Рожкова - Цензор.НЕТ 7662
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Вместо того, чтобы очередной раз раскулачивать Коломойского, лучше бы вернули народу то, что жулики наприХватизировали. ПриХватизация = воровство. Какого хера Киевская кондитерская фабрика была похищена одним винницким жуликом? Вот если я завтра занесу4 местным властям взятку и приХватизирую вашу квартиру, это тоже будет нормально? Пусть винницкий жулиани вернет Киевскую кондитерскую фабрику.
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Привыкли внаглую грабить.
Разграбили Украину с народом с 1991-го года, и ограбили Коломойского.
Аудит нацбанка и полное его реформирование после разгона вр и кабмина.
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Аудит надо во всей Украине, а не только в Нацбанке, а в пенсионном фонде. А за коломойского не беспокойся он хорошенько нажился в Украине. Ты думаешь чего он так быстро прикатил в Украину. Потому, что тут воруй, воруй и ничего тебе за это не будет, А в Израиле - зась, там нельзя. Зя можно туда только ворованные капиталы вносить.
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Зеля,гони их всех этих докапитализаторов
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Рожкова ещё 5 раз может прихватизировать "Приват" и 5 раз пополнить свои счета на Кайманах))) Тем более, что с Гонтаревой и пецей делить ничего уже не надо. Вот на ком у же 5-6 пожизненных болтается. Неужели так и доживёт без отсидки.
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Если сегодня не первое апреля то дурдом точно ане государство.
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Коломойский шестёрка у США,они эту свинью держат на крючке
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Отвечики правительство, фонд гарантирования вкладов Нбу еще фонд какойто бумаг Если все руководство привлечь а там и гонторева и петя то еще и останется. Еще на один приват. И беня много чего знает.
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БизнесЦензорНовостиВластьНацбанк может второй раз национализировать "Приватбанк", – Рожкова
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