 Нацбанк может второй раз национализировать "Приватбанк", – Рожкова

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.
Рожкова сказала, что отмена национализации "ПриватБанка" подорвет украинскую программу кредитования с МВФ на $3,9 миллиарда и навредит отношениям с инвесторами.
Рожкова сказала, что отмена национализации изменит механизм, с помощью которого государство рефинансировало "ПриватБанк" на 155 миллиардов гривен, чтобы спасти его от банкротства.
"Тогда банк останется без капитала. Мы, как регулятор финансового сектора, примем решение в соответствии с законом: Статья 56 закона говорит нам, что мы должны объявить такой банк неплатежеспособным", - сказала Рожкова.
Это будет означать либо ликвидацию "ПриватБанка", либо возвращение его в государственную собственность, сказала Рожкова, добавив, что возвращение банка в руки государства было бы предпочтительнее, учитывая его роль в экономике.
"ПриватБанк" является крупнейшим банком Украины и имеет наибольшее количество вкладчиков (около 20 млн. по оценке Рожковой).
Рожкова сказала, что вопрос "ПриватБанка", скорее всего, встанет на повестку дня, когда миссия Международного валютного фонда посетит Киев на следующей неделе. Украина надеется после этого визита получить помощь от МВФ на сумму $1,3 миллиарда.
Рожкова заявила, что отмена национализации "ПриватБанка" подорвет независимость Нацбанка и побудит владельцев других банков, признанных неплатежеспособными, бросить вызов регулятору.
"Если сегодня мы разрушим независимость Национального банка как института, в конечном итоге это окажет негативное влияние на всех инвесторов, и международные доноры и международные организации прекратят сотрудничество", - сказала она.
Ранее бывший владелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский заявил, что пойдет на переговоры с правительством по поводу "ПриваБанка". "Я мог бы подать в суд на возмещение убытков, или мы попытаемся прийти к какому-то соглашению", - сказал он, отвечая на вопрос, хочет ли он вернуть себе "ПриватБанк" или получить компенсацию за него.
Напомним, 18 апреля, Окружной административный суд города Киева в полном объеме удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал противоправными решения Национального банка, Кабинета министров, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.
В свою очередь НБУ и Минфин заявили о несогласии с таким решением суда и о планах подать апелляцию.
Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.
Познее экс-владельцы банка заявили, что считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.
В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.
Мля, всё что не делалось, либо делалось только на бумаге, либо делалось через жопу.
Беня довел Приват ДО БАНКРОТСТВА, выведя 5.5 млрддолларов в офшоры (в т.ч. и на счета зеленского), обвалил гривну с 14 до 30 и поставил ультиматум (знакомо.. да? ультиматумы вазелина) перед Украиной: или играете по моим правилам, или я обрушу банковскую систему и уничтожу Украину.
Беня мухлевал, но не знал - что у ФБР есть интересная инфа - которой она поделилась с Порохом и ... всё резко изменилось, за ночь: теперь Порох и ФБР поставило Бене ультиматум - или национализация Привата, или Беня летит утром из Украины - в США, и не сам - а в сопровождении агентов ФБР.
Беня пересрал и отдал Приват. Затаив жуткую злобу и ненависть - с желанием отыграться и опустить ВСЮ Украину.
Сейчас - тот самый реванш Бени: поиметь с Украины 13 млрд.долл. (5,5+5,5+2 млрд) и обыграть ФСБ...
Народ заплатил только кому ?
Ещё надо заплатить круто !!
приходит на рынок и первой попавшейся тётке говорит:
- Тёть, купи петуха!
- Сколько?
- Двадцать пять!
Ну та посмотрела, видит, петух ничё так и отвечает:
- Ну ладно, только у меня сейчас денег с собой нет, пойдём
ко мне домой, там я тебе заплачу.
Пришли они к ней домой, та дала ему денег, вдруг звонок в дверь.
Она говорит:
- Слушай, это мой муж пришёл, а ты всё-таки почти мужчина,
он может неправильно понять, короче, полезай в шкаф.
Пацан залез в шкаф, тётка открывает дверь - там любовник.
Ну она, ессесно, про парня забыла, пошла заниматься любовью.
Через некоторое время опять звонок в дверь, та любовнику:
- Чёрт, теперь точно муж, давай быстро в шкаф!
Любовник залез в шкаф, пришел действительно муж. Тут парень
любовнику шепчет:
- Дядь, купи петуха.
- Да иди ты, на хрен он мне сдался!
- Дядь, купи петуха, а то закричу!
Ну, делать нечего, заплатил мужик, стоит с петухом,
а пацан снова шепчет:
- Дядь, отдай петуха!
- Ты чего, охренел, я же только что у тебя его купил!
- Дядь, отдай петуха, а то закричу!
Что делать, пришлось отдать.
Пацан снова:
- Дядь, купи петуха.
Так продолжалось, пока не ушёл муж. Парень приходит с петухом домой,
половину денег матери, половину себе. Приходит отец, а он ему:
- Пап, купи петуха!
- Пошёл на х?й, в шкафу за%бал!
(1) все депозиты физлиц и текущие счета юрлиц в УкрЭксИм;
(2) рефинанс и докапитализацию туда же;
(3) Беня, утречком заберёшь свой банк!
А шо с мишпухой делать?
Т.е. Беня и Ко может выводить рефинанс в аффилированные конторы, а НБУ в другой госбанк из госбанка не может?
Не такой это и бред....
Это в законе об НБУ написано или в законе о банках и банковской деятельности?
Разграбили Украину с народом с 1991-го года, и ограбили Коломойского.
Аудит нацбанка и полное его реформирование после разгона вр и кабмина.