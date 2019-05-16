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 Коломойский вернулся в Украину

Игорь Коломойский вернулся в Украину ночью 16 мая, сообщил в своем Telegram-канале журналист Михаил Ткач.

Об этом сообщает БизнесЦензор.

Коломойский прилетел в Днепр в 02:30 из Тель-Авива на самолете группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT".

Издание theБабель сообщает, что Коломойский подтвердил прибытие в Украину.

Игорь Коломойский ни был в Украине с июня 2017 года и жил в швейцарской Женеве, а затем в израильском городе Герцлия.

12 мая в Днепр прибыл бизнес-партнер Игоря Коломойского и бывший владелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов.

Как сообщал БизнесЦензор, Игорь заявлял, что вернется в Украину из Израиля после официального провозглашения президентом Владимира Зеленского.

Напомним, 18 апреля, Окружной административный суд города Киева в полном объеме удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал противоправными решения Национального банка, Кабинета министров, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

В свою очередь НБУ и Минфин заявили о несогласии с таким решением суда и о планах подать апелляцию.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Познее экс-владельцы банка заявили, что считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127132
 
 
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