 Кличко пообещал открыть мост на Троещину в конце 2020 года

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу киевской городской администрации.

"Наша задача – к концу следующего года запустить автосообщение через Подольско-Воскресенский мост. Жители Троещины ждут этого", – сказал Кличко.

По словам мэра, следующим этапом будет строительство линии метро на Троещину.

Кличко добавил, что в течение ближайших двух лет в столице планируется завершить строительство двух новых станций Сырецко-Печерской линии метрополитена – "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Городской голова также отметил, что на Шулявском путепроводе строительные работы продолжаются по графику.

"Работы по возведению Шулявского моста продолжаются по графику. Наши планы – до конца этого года открыть движение транспорта новым Шулявским путепроводом", – сказал Кличко.

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Напомним, строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода было начато в декабре 2003 года, однако с 2007 года работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования.

В 2010 году финансирование было возобновлено, и в конце октября была сдана в эксплуатацию первая очередь: открыто двустороннее движение транспорта по Гаванскому мосту и эстакаде с моста на улицу Набережно-Крещатицкая.

Подольско-Воскресенский мостовой переход длиной 7 км и шириной 35 м предназначен для автомобильного транспорта и поездов метрополитена, должна соединить Правый берег (Подол), Труханов остров и Левый берег Киева (Троещину и Воскресенский массив).

Победителем открытого конкурса на строительство Подольско-Воскресенского моста стало ООО "Эко-Строй-Трейд" (Киев). Ряд работ по строительству моста компания должна была завершить в 2017 году.

Экспертиза, проведенная немецкими специалистами, показала, что Подольско-Воскресенский мост находится в неплохом состоянии, а стоимость достройки составит около 350 млн евро.

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