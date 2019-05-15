[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.17 29.2
 Власть, Финансы
  11581  33
Все про:Евросоюз (1840) Мингарелли (52)

 Украина не смогла использовать 8 миллиардов евро помощи от ЕС, – Мингарелли

Около 8 млрд евро помощи, которые были выделены ЕС, не использованы Украиной.

Об этом глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил на конференции EU: Future Simple or Future Indefinite, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

"ЕС выделяет значительные суммы Украине на поддержку реформ, однако эти деньги не всегда используются как можно лучше. Нужно понимать тот факт, что большая часть этих средств, которые выделяются, вообще не используется по целому ряду причин",– сказал дипломат.

По словам главы представительства ЕС, основной причиной является отсутствие качественной институциональной способности, а для ускорения процесса нужно "давить" на местные власти.

"Мы посчитали, что сейчас не использовано 8 млрд евро, которые были предоставлены ЕС... Прежде чем просить дополнительных денег, потратьте сначала те, которые доступны", – добавил Мингарелли.

Как сообщалось, представители Украины и ЕС в сентябре 2018 года подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на 1 млрд евро и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в 1 млрд евроразделена на два равных транша.

Первый транш объемом 500 млн евро Европейская комиссия перечислила Украине в декабре 2018 года. В Минфине рассчитывали, что 500 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза Украина может получить в конце марта, если выполнит необходимые для этого условия.

Евросоюз с 2014 года предоставил Украине 2,81 млрд евро макрофинансовой помощи. Третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на 600 млн евро был отменен 18 января 2018 года из-за нарушения страной согласованных условий.

Украина не выполнила четыре требования, в частности, снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127101
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
 Топ комментарии
 
Свой лес пилить не хотят , хотят украинский лес за бесценок ...
Украина не смогла использовать 8 миллиардов евро помощи от ЕС, – Мингарелли - Цензор.НЕТ 852

 показать весь комментарий
 
Читай, пан, уважніше. Це не МВФ, а ЄБРР і їх можна витрачати, але під конкретні проекти і під наглядом - тому і не використали, обгрунтовано підозрюю.
 показать весь комментарий
 
потратьте сначала те, которые доступныИсточник: https://biz.censor.net.ua/n3127101

Тень на плетень. Деньги давно распилены, а не ипользованы они только на бумаге...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Великие реформаторы набрали кредитов громко крича о росте ЗВР как о грандиозной перемоге, деньги тупо лежат а процентики капают.
 показать весь комментарий
 
 
деньги уже умно спижженьі, а нам возвращать
 показать весь комментарий
 
 
Помощь возвращать не нужно . Украине помощи выделяют безвозмездно до хрена - но все оседает в карманах властителей-крадунов .
 показать весь комментарий
 
 
європці кредити теж називають "допомогою"
 показать весь комментарий
 
 
Написано что не использованы,читай не брали.А так хочется кого-то обосрать
 показать весь комментарий
 
 
Свой лес пилить не хотят , хотят украинский лес за бесценок ...
Украина не смогла использовать 8 миллиардов евро помощи от ЕС, – Мингарелли - Цензор.НЕТ 852

 показать весь комментарий
 
 
Тех денег, которые они выделяют, не хватит, чтобы восстановить срезанный лес.
 показать весь комментарий
 
 
Значит контроль за этими деньгами был хороший...
 показать весь комментарий
 
 
ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!
Т.Е. 8 МИЛЛИАРДОВ ДОСТУПНЫ, А МЫ БЕГАЕМ ЗА МВФ? Украина не смогла использовать 8 миллиардов евро помощи от ЕС, – Мингарелли - Цензор.НЕТ 5116 ИЛИ Я ЧО НЕ ТАК ПОНЯЛ?!
 показать весь комментарий
 
 
потратьте сначала те, которые доступныИсточник: https://biz.censor.net.ua/n3127101

Тень на плетень. Деньги давно распилены, а не ипользованы они только на бумаге...
 показать весь комментарий
 
 
Это деньги для реформ местной власти .т.е. для городов и поселков.А так реформироваться не хотят.Чиновники не государственные не хотят,а городские,поселковые
 показать весь комментарий
 
 
что он несёт?? МВФ даёт деньги исключительно на пополнение ЗВР..их нельзя тратить на другие цели....к тому же почти все они тут же уходят в счёт оплаты предыдущих долгов МВФ...крохи грантовых програм не берём...там и 1 миллиарда не насобирается. А вот это как раз деньги непосредственно на реформы
 показать весь комментарий
 
 
Читай, пан, уважніше. Це не МВФ, а **** і їх можна витрачати, але під конкретні проекти і під наглядом - тому і не використали, обгрунтовано підозрюю.
 показать весь комментарий
 
 
Так то ж треба читати. "Чукча не читатель, чукча - писатель"
 показать весь комментарий
 
Шо ты несешь, Видок или кто ты там. ЕС и МВФ это 2 большие разницы. Или тебе не рассказали?
 показать весь комментарий
 
 
Денежки власть уже разворовала . Сложно вложить в реформы которых нет деньги которые уже на личных счетах наших властителей .
 показать весь комментарий
 
 
Помиляється пан ні х=я не "разворовала", тому що трата тих грошей знаходиться під наглядом того самого ****.

Тому ті гроші просто лежать на рахунку Нацбанку (який до речі не кує ні меле), та ще й "за їх зберігання" доводиться платити, хай і не багато, але ...
 показать весь комментарий
 
 
Деньги лежат в Европе,Не в Украине и их выделяют на реформы города и области.А наши местные реформ проводить не хотят
 показать весь комментарий
 
 
Як заколєбали читачі заголовків. Тобі ясно сказали гроші давали, та з рук не пускали. Україна не виконала деякі умови Як на мене дещо нефіг і виконувати, наприклад, "снятие запрета на экспорт леса-кругляка"
 показать весь комментарий
 
 
Правильно, лес-кругляк является обязательным условаем для получения кредита. Тамного лучше для страны производить продукцию в Украине из этого леса. Что сейчас и делается.
 показать весь комментарий
 
 
это специальные деньги: нужен отчет за каждый евроцент и освоение со стороны ЕС идет по немногу - и поэтому к рукам, "которые не воруют" ничего не прилепает... а, это нашим барыгам нужно?
 показать весь комментарий
 
... невнимательно читают у нас люди. -- ключевая фраза -- бездействие местных властей! у нас по привычке во всем Киев виноват. вижу я что на местах последние 2-3 года. вот и тошно. и Минагрелли прав, а бабло лежит, потому что украсть сложно, а зачем же так осваивать, чтоб себе ничего не прилипло
кстати, такая же ситуация с местными бюджетами, там такая сумма не освоена еще -- огого... ответ такой же
 показать весь комментарий
 
ВЕСЬ секрет в том, что ЕСЛИ бы Порошенко "победил бы" на выборах, то эти МИЛЛИАРДЫ ЕВРИКОВ были бы просто разворованные, А для ЕС показали бы липовые реформы.
 показать весь комментарий
 
Ниче, во Беня возвернулся, он все использует, не переживай ты так.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, как там Зеля обещал лохам, забудьте о бедности с 22 апреля?
 показать весь комментарий
 
 
Тонкий намек - денег пока/больше не дадим. Нужное слово подберите сами.
 показать весь комментарий
 
 
Нам не нужны дешевые деньги ЕС. Мы займем под 10% в валюте у своих чекушечников.
 показать весь комментарий
 
"Украина не выполнила четыре требования, в частности, снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний"
ВАПРОСЫ?
 показать весь комментарий
 
Деньги от ЕС можно тратить только на конкретные проекты и их нельзя украсть. Поэтому они наши власти и не интересуют. Не использовали 8 млрд? А зачем их использовать, если их нельзя украсть? Кому интересны такие миллиарды, которые нельзя украсть?
 показать весь комментарий
 
 
Еще один момент. Украина выпускает евробонды и продает их своим же олигархам и чиновникам почти под 10%. Никто из нас, простых смертных не сможет разместить доллары по 10% и с высокой степенью надежности. А вот олигархи и чиновники могут. Так зачем им эти миллиарды от ЕС, если они могут только поламать такую красивую картину?
 показать весь комментарий
 
 
"Прежде чем просить дополнительных денег, потратьте сначала те, которые доступны"

І як вчасно прилітає Коломойський...
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиВластьУкраина не смогла использовать 8 миллиардов евро помощи от ЕС, – Мингарелли
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Зеленский инаугурация Кабмин Коломойский Нафтогаз Порошенко Россия США
 
 
 
 
 
 вверх