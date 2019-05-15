 Кабмин утвердил первые 340 проектов регионального развития на 3,3 миллиарда, – Зубко

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам вице-премьера, в первый перечень вошли 340 проектов, которые получат из госфонда финансирование на сумму 3,3 млрд грн.

"За средства ГФРР в регионах будет реализовано 113 объектов образования (общеобразовательные школы, детские сады) на 885 млн грн, 29 объектов водоснабжения и водоотведения на 383,8 млн грн, 58 объектов здравоохранения и социальной защиты населения на 696 млн грн, 14 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры на 277 млн ​​грн, 19 объектов культуры на 161,5 млн грн и т.д.", – уточнил Зубко.

В распоряжение о финансировании за счет ГФРР включено проекты, представленные на рассмотрение всеми областями (за исключением Киевской и Львовской) и городом Киев, реализация которых началась в предыдущие годы с привлечением средств госфонда.

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По словам чиновника, нераспределенный остаток ГФРР сейчас составляет 4,3 млрд грн, из которых 500 млн грн – средства на реализацию проектов-победителей "Всеукраинского общественного бюджета".

Напомним, общий объем финансирования ГФРР на 2019 год составляет 7,6 млрд грн.

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