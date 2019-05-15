 Кабмин утвердил мировое соглашение между "Нафтогазом" и "Укртрансбудом"

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 15 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, соглашение обеспечит мирное урегулирование спора, а также позволит обеспечить восстановление деятельности "Уктрансбуда", а также обеспечит условия для полноценной работы предприятия.

Общий размер кредиторской задолженности "Укртрансбуда" составляет 51,33 млн грн, а источником его погашения определена прибыль компании, которая будет получаться после утверждения хозсудом мирового соглашения и закрытия производства о банкротстве компании в Украине и за границей.

Решение о заключении мирового соглашения было принято 24 сентября 2018 года от имени члена комитета кредиторов "Укртрансбуда".

В случае невыполнения условий мирового соглашения, оно может быть разорвано любым из кредиторов, вне зависимости от того, по отношению к которому из них компания не выполнит заключенные соглашения.

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Напомним, 20 апреля 2011 года НАК "Нафтогаз Украины", пытаясь взыскать с УГКТС "Укртрансбуд" 30,26 млн грн долга, добился назначения Хозяйственным судом Киева распорядителем имущества УГКТС арбитражного управляющего Марию Куделю.

Суд начал производство по делу о банкротстве "Укртрансбуда" по иску "Нафтогаза" 27 декабря 2010 года. Постановлением Хозсуда Киева от 19 ноября 2013 года "Укртрансбуд" был признан банкротом, открыто ликвидационная процедура.

Решением Хозсуда Киева от 11 сентября 2017 года в реестр требования кредиторов была включена кредиторская задолженность в размере 51,33 млн грн.

УГКТС "Укртрансбуд" создана постановлением Кабинета министров Украины в 1992 году на базе организаций бывшего Минтрансстроя. В состав корпорации входило свыше 50 организаций со штатом сотрудников свыше 11 тыс. чел.

Предприятия корпорации в конце прошлого века – начале этого принимали участие в строительстве крупных объектов в Туркменистане в рамках схемы оплаты природного газа, закупаемого "Нафтогазом", строительными услугами. Долг возник в связи с тем, что НАК осуществил предоплату за невыполненные затем услуги. За время после создания "Укртрансбуда" большинство входивших в него предприятий были приватизированы. В целом их число сократилось до 31, в том числе государственных – до шести.

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