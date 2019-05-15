 Кабмин создал комиссию по разделению Государственной фискальной службы

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №395 от 15 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом главе комиссии по реорганизации ГФС поручено утвердить ее персональный состав, обеспечить осуществление мероприятий, связанных с реорганизацией Фискальной службы и доложить о результатах проведенной работы в трехмесячный срок.

Этим же постановлением Кабмин утвердил предельную численность сотрудников Государственной налоговой службы (ГНС) – 1,628 тыс. чел. в аппарате ГНС и 28,752 тыс. – в территориальных органах.

При этом численность сотрудников ГФС установлена в 10,8 тыс, по сравнению с 39,052 тыс. ранее.

Как сообщалось, Кабмин 15 мая также уволил исполняющих обязанности заместителей главы Государственной фискальной службы (ГФС) Виктора Кривицкого и Евгения Бамбизова.

Кривицкий отвечал в ГФС за таможенное направление, Бамбизов – за налоговое.

Напомним, на заседании 8 мая Кабинет министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы (ГНС). Конкурс на пост главы Государственной таможенной службы остается заблокированным по иску народного депутата из БПП Андрея Антонищака.

Верланов ранее прогнозировал, что Государственная налоговая служба, как юридическое лицо, будет зарегистрирована в течении трех рабочих дней и заработает ориентировочно в июне-июле.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров одобрил постановление о реорганизацииГосударственной фискальной службы (ГФС) путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

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