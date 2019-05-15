 Импорт лука подскочил на фоне роста цен в 24 раза, – Минагрополитики

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным министерства, повышение цен на овощи "борщового набора" в этом сезоне связано с сокращением производства, частично вызванным неблагоприятными погодными условиями. В то же время, по информации Минагрополитики, дефицита овощей на украинском рынке нет – импорт покрыл сокращение предложения украинских производителей.

Так, по данным министерства, прогноз урожая лука на 2019 год составляет 954 тыс. тонн, что на 8% больше, чем в 2018 году.

При этом цена на лук с июля 2018 года до марта 2019 года выросла втрое, до 20 грн/кг. При этом импорт этой продукции за указанный период увеличился в 24 раза по сравнению с предыдущим сезоном – до 47,2 тыс. тонн. Основные поставщики: Азербайджан, Казахстан и Узбекистан

"Высокая цена обусловлена сокращением производства, в том числе из-за неблагоприятной погоды. Цена на лук будет постепенно снижаться до поступления продукции нового урожая", – отмечают в Минагрополитики.

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Урожай моркови, согласно прогнозу, вырастет на 4% – до 874,2 тыс. тонн. При этом импорт моркови с июля 2018 года по март 2018 года поскочил в 30 раз – до 5,8 тыс. тонн, преимущественно из Беларуси.

"Цена снизилась с 26 грн/кг в июле-2018 до 11 грн/кг в марте-2019. Цена в июле-апреле 2018/19 оставалась стабильной в рамках инфляционных колебаний и сезонных трендов. Повышение цены в начале 2019 года связано с негативными ожиданиями по урожаю, однако весной 2019 года цена постепенно снизилась", – указывают в министерстве.

Урожай капусты в 2019 году прогнозируется в объеме 1,84 млн тонн, что на 10% больше прошлогоднего. По данным министерства, импорт капусты за январь-апрель 2019 года составил 10,5 тыс. тонн, тогда как за июль-декабрь-2018 – только 0,2 тыс. тонн. Основной поставщик – Македония. В то же время за за июль-февраль 2018/19 МГ наблюдался активный экспорт этой продукции (7,6 тыс. тонн), в основном в Беларусь.

Урожай свеклы в 2019 году ожидается в объеме 875,4 тыс. тонн, что на 7% больше, чем в прошлом году.

По данным Минагрополитики, цена на этот вид продукции оставалась стабильной после падения с 10 грн/кг до 7 грн/кг в августе-2018 до конца года, в начале 2019 года начала расти до 12,6 грн/кг в марте. До июня 2019 года цена будет находиться под влиянием межсезонных факторов. Импорт свеклы за январь-февраль 2019 года составил 1,3 тыс. тонн. Основные поставщики – Польша, Беларусь и Израиль.

В то же время урожай картофеля в текущем году ожидается на 1% ниже прошлогоднего – 22,4 млн тонн.

По оценке министерства, цена на картофель выросла с 6-8 грн/кг во второй половине 2018 года до 10 грн/кг в марте 2019 года. Цена будет под влиянием предложения раннего картофеля к концу сезона (к июню).

Импорт картофеля в июле-декабре 2018 года был несущественным – 0,2 тыс. тонн, а в январе-апреле-2019 увеличился до 12,7 тыс. тонн. Основные поставщики – Египет, Нидерланды, Германия. Экспорт за июль-февраль составил 15,8 тыс. тонн, в основном в Молдову.

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