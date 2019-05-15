 Рост ВВП замедлился в первом квартале до 2,2%, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

"Реальный ВВП в первом квартале 2019 по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,2%, а по сравнению с первым кварталом 2018 года – на 2,2%", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Минэкономразвития ранее также оценило рост ВВП Украины в первом квартале 2019 года в 2,25.

По оценке НБУ, рост реального ВВП в Украине в первом квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года замедлился до 2,4%.

По данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличился на 3,3%.

При этом реальный ВВП Украины в четвертом квартале 2018 года увеличился на 3,4% к аналогичному периоду 2017 года, тогда как в третьем квартале рост составил 2,8%, во втором – 3,8% и в первом – 3,1%.

Согласно уточненным данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, увеличился на 2,5%.

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