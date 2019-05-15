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 Регуляторная политика, Финансы
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Все про:импорт (857) НБУ (3693) экспорт (1406)

 Нацбанк отменил граничные сроки расчетов по ряду экспортно-импортных операций

Национальный банк Украины (НБУ) в рамках валютной либерализации упростил валютный надзор за соблюдением предельных сроков расчетов для экспорта работ, услуг и прав интеллектуальной собственности, а также ряда операций по экспорту и импорту товаров, важных для обеспечения обороноспособности страны, доступа к медицинским услугам и развития авиационно-космического строительства.

Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ №67 от 14 мая и вступают в силу с 16 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Согласно изменениям, предельные сроки расчетов по внешнеэкономическим операциям (на сегодня - 365 дней) теперь не будут распространяться на:

  • импорт товаров по государственным контрактам по оборонному заказу;
  • импорт услуг или лекарственных средств по сделкам Министерства здравоохранения Украины со специализированными организациями, а также импорт услуг для лечения людей с редкими (орфанных) заболеваниями;
  • импорт товаров, используемых для производства космической и авиационной техники и агрегатов;
  • экспорт-импорт товаров в рамках соглашений о разделе продукции;
  • экспорт работ, услуг (кроме транспортных и страховых услуг и работ) и прав интеллектуальной собственности.

Как отмечают в НБУ, упрощение валютного надзора за указанными операциями осуществлено с учетом распоряжения Кабинета министров №76-р от 13 февраля и проведенных консультаций с Министерством экономического развития и торговли.

Кроме этого, Национальный банк разрешил банкам завершать валютный надзор за соблюдением бизнесом предельных сроков расчетов по операциям по экспорту товаров после зачисления средств по аккредитиву.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127075
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
помню времена, когда для возврата валюты по экспортным контрактам банки давали максимум 90 дней (со дня пересечения товаром границы Украины). а потом штрафовал и разрешение на внешнеэкономическую деятельность отбирал. а щаз будет ваще халява? или как?
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БизнесЦензорНовостиРегуляторная политикаНацбанк отменил граничные сроки расчетов по ряду экспортно-импортных операций
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