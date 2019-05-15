 Нацбанк отменил граничные сроки расчетов по ряду экспортно-импортных операций

Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ №67 от 14 мая и вступают в силу с 16 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Согласно изменениям, предельные сроки расчетов по внешнеэкономическим операциям (на сегодня - 365 дней) теперь не будут распространяться на:

импорт товаров по государственным контрактам по оборонному заказу;

импорт услуг или лекарственных средств по сделкам Министерства здравоохранения Украины со специализированными организациями, а также импорт услуг для лечения людей с редкими (орфанных) заболеваниями;

импорт товаров, используемых для производства космической и авиационной техники и агрегатов;

экспорт-импорт товаров в рамках соглашений о разделе продукции;

экспорт работ, услуг (кроме транспортных и страховых услуг и работ) и прав интеллектуальной собственности.

Как отмечают в НБУ, упрощение валютного надзора за указанными операциями осуществлено с учетом распоряжения Кабинета министров №76-р от 13 февраля и проведенных консультаций с Министерством экономического развития и торговли.

Кроме этого, Национальный банк разрешил банкам завершать валютный надзор за соблюдением бизнесом предельных сроков расчетов по операциям по экспорту товаров после зачисления средств по аккредитиву.

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