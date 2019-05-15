 Продления льготного срока для растаможки "евроблях" не будет, – Южанина

Об этом заявила народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко", глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу БПП.

Народный депутат напомнила, что все, кто имел желание растаможить авто, сделал это в период льготного растаможивания или в период, во время которого применялись штрафные санкции.

"Сейчас нет никакой необходимости продлевать сроки особого периода, тем более, что это невозможно сделать. 24 мая заканчивается период использования нерастаможенного авто без применения штрафных санкций", – сказала Южанина.

Депутат отметила, что льготы на уплату таможенных платежей при покупке автомобиля могут быть применены только к определенным категориям граждан – многодетным семьям, инвалидам, другим социально незащищенным категориям.

"Срок проведения акции абсолютно неуместен. Она не может привести ни к какому результату. За период льготного растаможивания, который длился 180 дней, было уместно обращаться в наш комитет и обсуждать возможные компромиссные решения. Но таких встреч не происходило. За весь этот период мы обнаружили проблему, которую я предложила решить – это касается людей, которые приобрели автомобиль исключительно с учетом большой необходимости. Это люди с инвалидностью, опекуны лиц с инвалидностью и многодетные семьи, которым негде найти деньги для таможенного оформления авто", – заявила Южанина.

Глава комитета сообщила, что обратилась в Министерство финансов и Министерство социальной политики с предложением рассмотреть возможность помощи социально незащищенным категориям граждан решить проблему растаможки авто: "На этапе принятия закона этих исключений делать нельзя было, поскольку льготами воспользовались те, кто вообще не хочет платить никаких платежей".

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Как сообщалось, с 24 мая штрафы для владельцев авто на иностранных номерах, которые не были растаможены в установленный законом срок, возрастут в несколько раз. Штрафные санкции, которые будут применяться, возрастут до 170 тыс грн. В отдельных случаях предусматривается возможность конфискации таких авто.

При этом закон устанавливает наказание не только для тех лиц, которые ввезли автомобили на еврономерах на территорию Украины, но и для тех, кто ими управляет.

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